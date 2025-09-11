    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Drohnen über Polen

    Für Sie zusammengefasst
    • Russen behaupten Drohnen kämen aus der Ukraine.
    • NATO-Radardaten zeigen Ursprung in Belarus.
    • Kreml testet NATO-Geschlossenheit und Verteidigungsfähigkeit.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Drohnen über Polen:

    "Die Russen behaupten zunächst tatsächlich, die in Russland gefertigten Nachbauten iranischer Fluggeräte seien aus der Ukraine kommend in den polnischen Luftraum eingedrungen. Die Radardaten der NATO zeigen, ... dass die Drohnen von Belarus aus nach Polen geschickt wurden, absichtlich. Welchen Zweck aber verfolgt der Kreml mit dieser Provokation? Sie war und ist ein doppelter Test der NATO: ihrer politischen Geschlossenheit und ihrer Fähigkeit zur Verteidigung des Bündnisgebiets. Die militärische Prüfung hat die NATO ganz gut bestanden. Doch während in Berlin, London, Paris und anderen Hauptstädten Europas der Kreml schnell und scharf kritisiert wurde, herrschte im Weißen Haus ... absolute Funkstille. Putin wird auch aus diesem Test den Schluss ziehen, dass er sich ... bei Trump so gut wie alles erlauben kann."/yyzz/DP/men





    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
