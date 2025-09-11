Pressestimme
'Badische Neueste Nachrichten' zu Ursula von der Leyen
Für Sie zusammengefasst
- Europa im existenziellen Kampf, warnt von der Leyen.
- Rede in Straßburg: kein Wohlfühlen, sondern Warnung.
- Frieden und Freiheit in Europa sind bedroht.
KARLSRUHE (dpa-AFX) - Die "Badische Neueste Nachrichten" zu Ursula von der Leyen:
"Ursula von der Leyen hat in Straßburg keine Rede zum Wohlfühlen gehalten - im Gegenteil. Europa befinde sich in einem existenziellen Kampf, warnte die EU-Kommissionschefin mit reichlich Pathos vor dem EU-Parlament. Diese Analyse ist nicht nur schonungslos, sondern auch richtig. In einer Welt mit Großmachtfantasien und imperialistischen Kriegen sind Frieden und Freiheit auf unserem Kontinent bedroht."/yyzz/DP/men
