    Pressestimme

    'Badische Neueste Nachrichten' zu Ursula von der Leyen

    • Europa im existenziellen Kampf, warnt von der Leyen.
    • Rede in Straßburg: kein Wohlfühlen, sondern Warnung.
    • Frieden und Freiheit in Europa sind bedroht.

    KARLSRUHE (dpa-AFX) - Die "Badische Neueste Nachrichten" zu Ursula von der Leyen:

    "Ursula von der Leyen hat in Straßburg keine Rede zum Wohlfühlen gehalten - im Gegenteil. Europa befinde sich in einem existenziellen Kampf, warnte die EU-Kommissionschefin mit reichlich Pathos vor dem EU-Parlament. Diese Analyse ist nicht nur schonungslos, sondern auch richtig. In einer Welt mit Großmachtfantasien und imperialistischen Kriegen sind Frieden und Freiheit auf unserem Kontinent bedroht."/yyzz/DP/men



    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
