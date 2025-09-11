    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Südwest Presse' zur Debatte über den Verbrenner

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Autobauer investieren Milliarden in E-Mobilität.
    • Zukunft der Autos: elektrisch, weniger Komplexität.
    • Deutschland muss EU-Ziele unterstützen, Ladesäulen ausbauen.

    ULM (dpa-AFX) - Die "Südwest Presse" zur Debatte über den Verbrenner:

    "Tatsächlich aber sind die deutschen Autobauer, die sich zu lange auf ihren Erfolgen ausgeruht hatten, aufgewacht. Sie haben Milliarden in die Elektromobilität investiert und verstehen die Kundenwünsche jetzt besser. Und noch verbleiben zehn Jahre, um alle Neuwagenkunden zu E-Auto-Fans zu machen. Dass die automobile Zukunft elektrisch sein wird, bestreitet nicht einmal die Union. Ein Elektroantrieb aber ist weit weniger komplex als ein Verbrenner, da braucht es weniger Zulieferer, weniger Beschäftigte. Die Branche schrumpft unausweichlich. Die Frage ist nur, wie stark. Fakt ist zudem: Deutschland kann hier nichts allein entscheiden. Es handelt sich um ein EU-weites Ziel. Statt sich deshalb in Brüssel zu verkämpfen, könnte man in Deutschland ja einfach an den Rahmenbedingungen arbeiten, etwa an noch mehr Ladesäulen. Und vor allem an billigem Strom."/yyzz/DP/men





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Südwest Presse' zur Debatte über den Verbrenner Die "Südwest Presse" zur Debatte über den Verbrenner: "Tatsächlich aber sind die deutschen Autobauer, die sich zu lange auf ihren Erfolgen ausgeruht hatten, aufgewacht. Sie haben Milliarden in die Elektromobilität investiert und verstehen die …