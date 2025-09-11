    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Nürnberger Zeitung' zu Trump und Israel

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump unterstützt Israels Aggression, schadet sich selbst.
    • Hamas gewinnt Sympathie durch Trumps Nachgiebigkeit.
    • Rufe nach islamischer Einheit gegen Israel werden lauter.

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Zeitung" zu Trump und Israel:

    "Mit seiner Nachgiebigkeit gegenüber Israels Aggression hat Trump es geschafft, dass die in vielen arabischen Staaten verhasste Terrorgruppe Hamas Sympathie-Punkte sammelt, weil sie im Gegensatz zu Netanjahus Regierung als ernsthafte Verhandlungspartnerin auftritt. Rufe nach einem gemeinsamen Vorgehen islamischer Staaten gegen Israel werden lauter. Trump ist krachend gescheitert."/yyzz/DP/men



    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    
    
