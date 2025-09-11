    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Nürnberger Nachrichten' zu deutsch-französischer Achse

    • Sorge um Durchsetzungsfähigkeit der Regierung in Berlin.
    • EU ohne Frankreich und Großbritannien wäre zu schwach.
    • Destabilisierung Europas begünstigt autokratische Mächte.

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" zu deutsch-französischer Achse:

    "In Berlin sorgt sich die Regierung inzwischen erheblich um die Durchsetzungsfähigkeit des Mannes, der ständig seine Premierminister austauschen muss. Eine EU ohne das krisengeschüttelte Frankreich und ohne Großbritannien (Brexit) wäre im Konflikt mit den wenig verlässlichen bis autokratischen Großmächten USA, Russland und China zu schwach. Für Trump, Putin und Xi wäre es schlichtweg ein Traum, wenn die deutsch-französische Achse ausfällt und die Destabilisierung des demokratischen Europas voranschreitet."/yyzz/DP/men





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
