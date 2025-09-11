    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Badische Zeitung' zur russischen Drohnenattacke in Polen

    • Russland testet NATO-Grenze wie nie zuvor.
    • Drohnenangriff in Polen als Weckruf für Europa.
    • NATO ist auf mögliche Angriffe nicht vorbereitet.

    FREIBURG (dpa-AFX) - 'Badische Zeitung' zur russischen Drohnenattacke in Polen

    "Russland testet die Nato-Grenze in einer Härte, wie der Westen es noch nicht erlebt hat. (.) Das Muster ist immer gleich: provozieren, die Grenzen des Zumutbaren verschieben, Reaktionen ausloten. (.) Für die letzten Zweifler in Westeuropa muss dieser Drohnenangriff ein Weckruf sein. Russland will die europäische Sicherheitsordnung zerstören. Jeder inszenierte Zwischenfall soll Angst und Unsicherheit schüren. Im Nato-Hauptquartier ist man zu Recht beunruhigt über die wachsende Zahl solcher Provokationen. (.) Wenn eine solche Drohnenwelle eines Tages auf Nato-Staaten zusteuert, stellt sich die Frage: Ist Europa vorbereitet? Die ehrliche Antwort lautet heute: nein./yyzz/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    dpa-AFX
