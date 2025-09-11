    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    't-online' zu Israels Luftangriff in Katar

    • Netanjahu ignoriert Geiseln und Friedensbemühungen.
    • Angriff auf Katar gefährdet Israels Sicherheit erheblich.
    • Machtspiel mit rechtsextremen Partnern gefährlich.

    BERLIN (dpa-AFX) - 't-online' zu Israels Luftangriff in Katar

    Mit dem Angriff auf Katar hat Netanjahu nun endgültig bewiesen, dass er weder an der Befreiung der Geiseln noch an einem Frieden in Gaza interessiert ist. Schlimmer noch: Unter dem Vorwand, die Feinde Israels zu bekämpfen, gefährdet er sein Land. Und das alles, weil es ihm in erster Linie um seinen eigenen Machterhalt geht.

    Netanjahu möchte seine Koalition mit seinen rechtsextremen Koalitionspartnern fortführen, und die bestehen auf maximaler Gewalt - nicht nur gegen die Hamas, sondern auch gegen die Palästinenser. Aus ihm ist ein Premier geworden, dessen Legitimation von der Fortführung dieses Krieges abhängt. Das ist brandgefährlich für sein Land und die gesamte Region.

    Den Kommentar in voller Länge finden Sie hier: https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/krisen/id_100907724 /katar-israel-greift-politische-hamas-fuehrung-an-und-schadet-sich-se lbst.html





    dpa-AFX
