Renk baut Produktion für steigende Panzer-Nachfrage um
- Renk reorganisiert Produktion wegen hoher Nachfrage.
- Neuer Produktionsansatz steigert Kapazität auf über 1000.
- Umsatzprognose 2025: über 1,3 Milliarden Euro.
AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Panzergetriebehersteller Renk organisiert wegen der steigenden Nachfrage seine Produktion neu. Zur Eröffnung des neuen modularen Produktionskonzeptes im Augsburger Stammwerk wird am Donnerstag (10.00 Uhr) auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erwartet.
Renk habe die Produktion von der Manufaktur zur Kleinserie umgestellt, erläuterte ein Unternehmenssprecher das Konzept. Vorstandschef Alexander Sagel hatte angekündigt, dass durch die neue Produktion die Kapazität von früher einigen Hundert Getrieben pro Jahr auf mehr als Tausend steigen werde.
Hersteller hat Milliardenaufträge vorliegen
Das Rüstungsunternehmen stellt Getriebe für militärische Ketten- und Radfahrzeuge sowie für Schiffe und für die Energieproduktion her. Renk hat rund 4.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen gehörte früher einmal zum VW -Konzern. Der Finanzinvestor Triton brachte Renk Anfang 2024 an die Börse.
Für 2025 rechnet Renk mit einem Umsatz von mehr als 1,3 Milliarden Euro und einem bereinigten operativen Ergebnis von 210 bis 235 Millionen Euro. Mitte des Jahres meldete Renk einen Auftragsbestand von 5,9 Milliarden Euro - etwa eine Milliarde mehr als zum Jahresende 2024. Das Unternehmen berichtete von einer "unvermindert hohen Nachfrage nach militärischen Anwendungen"./uvo/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie
Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,68 % und einem Kurs von 101,1 auf Lang & Schwarz (10. September 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um +3,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,88 %.
Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 6,96 Mrd..
RENK Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 79,44EUR. Von den letzten 9 Analysten der RENK Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 58,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -16,61 %/+29,39 % bedeutet.
DSEI 2025: RENK stellt neues HSWL 076 Getriebe für moderne leichte Kettenfahrzeuge vor - RENK https://share.google/QuTdDvwYvUC4F3Y72
Mit Eintritt der NATO durch Angriff auf US Streitkräfte siehst es falsch! Soweit bekannt,wenn USA Taiwan beistehen, China US Streitkräfte angreifen würde,dann tritt nicht der automatische Beistandspakt der NATO ein! Gilt nur für den Fall,wenn ein NATO Mitglied direkt angegriffen wird, Beispiel wäre ,wenn Ukraine vorher in der NATO gewesen wäre . Das Renk Aufträge für die nächsten Jahrzehnte hat ist bekannt,man hofft,das Renk auch die Produktion im gleichen Tempo forcieren kann!
Servus Zusammen; RENK hat nun noch gutes Potential wieder zu über 70,00 EUR zu laufen; insgesamt sind die "Wölkchen der Eintrübung" erst mal verschwunden; alleine die Zukunftsprognose der zusätzlichen Umsätze und die daraus resultiert erwarteten Gewinnsteigerungen sprechen für sich.