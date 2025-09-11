    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Gouverneur

    Schuss auf US-Podcaster 'politisches Attentat'

    Für Sie zusammengefasst
    • Spencer Cox nennt Schuss auf Kirk "politisches Attentat".
    • Tragischer Tag für die USA, so der Gouverneur.
    • Verdächtiger wurde bereits vom FBI gefasst.

    OREM (dpa-AFX) - Der republikanische Gouverneur des US-Bundesstaates Utah, Spencer Cox, bezeichnet den tödlichen Schuss auf den rechtskonservativen US-Podcaster Charlie Kirk als "politisches Attentat". Es sei ein "tragischer Tag für unser Land", sagte er am Mittwochabend (Ortszeit). FBI-Chef Kash Patel teilte kurz zuvor auf X mit, dass eine tatverdächtige Person gefasst worden sei.

    Kirk war am selben Tag als Gastredner auf dem Campus der Universität Utah Valley in Orem aufgetreten - und wurde erschossen. US-Präsident Donald Trump verkündete den Tod des Podcasters auf seiner Plattform Truth Social.

    Kirk war ein bekannter Vertreter der rechtskonservativen Bewegung in den USA und galt als Trump-Verbündeter. Er gründete die Jugendaktivistenorganisation Turning Point USA, die sich an Studierende richtet. In den sozialen Medien hat er ein Millionenpublikum./fsp/DP/zb





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
