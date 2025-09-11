Japan-Rallye
Nikkei mit neuem Rekordhoch: SoftBank-Aktie geht nach Oracle-OpenAI-Deal steil
Der Nikkei 225 erreicht ein neues Rekordhoch, angeführt von einem fast 10-prozentigen Anstieg der SoftBank-Aktie. Auslöser ist ein milliardenschwerer Cloud-Deal zwischen OpenAI und Oracle. Die Details.
- Nikkei 225 erreicht Rekordhoch bei 44.251,65 Punkten.
- SoftBank-Aktie steigt um fast 10 Prozent, treibende Kraft.
- OpenAI und Oracle schließen 300-Milliarden-Dollar-Deal.
- Report: Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Der japanische Leitindex Nikkei 225 hat am Donnerstag ein neues Allzeithoch erreicht und schloss bei 44.251,65 Punkten. Rückenwind kam von der Wall Street, wo Hoffnungen auf Zinssenkungen der US-Notenbank sowie ermutigende Inflationsdaten die Kurse stützten. Besonders auffällig war der Kurssprung der SoftBank Group, die um fast 10 Prozent zulegte und damit den Index nach oben zog.
Grund für die Rallye war ein Bericht des Wall Street Journals, demzufolge OpenAI einen Cloud-Vertrag über rund 300 Milliarden US-Dollar mit Oracle abgeschlossen habe. Die Laufzeit soll fünf Jahre betragen. Oracle selbst profitierte bereits davon: Die Aktie schoss am Mittwoch an der Wall Street um fast 36 Prozent nach oben. Der Softwarekonzern rechnet nun mit einem rasanten Wachstum seiner Cloud-Sparte – von 18 Milliarden US-Dollar Umsatz im Geschäftsjahr 2026 bis hin zu 144 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030.
Für die SoftBank ist diese Nachricht deshalb relevant, weil der Konzern eng mit Oracle und OpenAI verbunden ist. Gemeinsam treten SoftBank-Chef Masayoshi Son und Oracle-Gründer Larry Ellison im milliardenschweren US-Projekt "Stargate" auf, das Präsident Donald Trump Anfang des Jahres zusammen mit OpenAI-Chef Sam Altman vorgestellt hatte. Das Programm soll den Aufbau einer neuen Cloud-Infrastruktur mit einem Volumen von 500 Milliarden US-Dollar vorantreiben.
Neben SoftBank zeigten sich auch Werte aus dem Energie- und Versorgersektor stark. So legte Mitsui Mining and Smelting um mehr als 5 Prozent zu, während Fujikura um 4 Prozent stieg. Der breiter gefasste Topix-Index hingegen gab leicht um 0,24 Prozent nach.
In Asien verlief die Entwicklung gemischt: Der südkoreanische Kospi gewann 0,65 Prozent , der Kosdaq 0,39 Prozent. In Australien verlor der S&P/ASX 200 hingegen 0,19 Prozent. Der Hang Seng Index in Hongkong gab 1,19 Prozent nach, der Tech-Index sogar 1,3 Prozent. Der chinesische CSI 300 startete 0,15 Prozent tiefer in den Handelstag.
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion