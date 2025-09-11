    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme/'Der Standard'

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Putin ohne Hemmungen

    Für Sie zusammengefasst
    • Putin schickt Drohnen über Ukraine und Belarus nach Polen.
    • Luftraumverletzungen erinnern an den Beginn des Krieges.
    • NATO reagiert vorsichtig, um Konflikt mit Russland zu vermeiden.

    WIEN (dpa-AFX) - Zu den Luftraumverletzungen mit russischen Drohnen in Polen schreibt die österreichische Zeitung "Der Standard":

    "Der russische Machthaber Wladimir Putin hatte mehr als ein Dutzend (Drohnen) via Ukraine und Belarus losgeschickt. Ausgerechnet nach Polen! Dort hatte Hitler im September 1939 mit dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht den Zweiten Weltkrieg begonnen. Im September 2025 sieht es so aus, als habe Putin nicht nur keinerlei Hemmungen, den Krieg in der Ukraine zu eskalieren. Er sieht sich offenbar stark genug, auch ein Mitgliedsland der EU und der Nato militärisch gezielt zu attackieren. Zum ersten Mal seit 1945.

    Bündnisvertreter spielten den Vorfall herunter, obwohl die große Anzahl der Drohnen kein Zufall sein kann. Sie sprachen davon, dass Putin den Westen militärisch "testen" wolle, um herauszufinden, wie die Streitkräfte reagieren. Die Vorsicht hat auch formale Gründe: Die Nato will keinen Krieg mit Russland. Würde sie die Drohnenattacke als Angriff werten, müsste sie den Bündnisfall nach Artikel 5 ausrufen, die Beistandspflicht für Polen."/oe/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme/'Der Standard' Putin ohne Hemmungen Zu den Luftraumverletzungen mit russischen Drohnen in Polen schreibt die österreichische Zeitung "Der Standard": "Der russische Machthaber Wladimir Putin hatte mehr als ein Dutzend (Drohnen) via Ukraine und Belarus losgeschickt. Ausgerechnet nach …