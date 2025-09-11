Kursaal Bern AG: Profitables Wachstum bis Jahresende erwartet!
Die Kursaal Bern AG trotzt den Herausforderungen und strebt 2025 nach Wachstum. Trotz Umsatzrückgang und gesunkener EBITDA-Marge bleibt der Optimismus dank positiver Entwicklungen und Auszeichnungen bestehen.
- Kursaal Bern AG erwartet für das Jahr 2025 trotz herausfordernder Marktbedingungen profitables Wachstum.
- Im ersten Halbjahr 2025 betrug der Umsatz CHF 35.3 Mio., was einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (CHF 38.2 Mio.) darstellt.
- EBITDA fiel auf CHF 4.4 Mio. (Vorjahr CHF 6.2 Mio.), die EBITDA-Marge sank von 16.1 % auf 12.3 %.
- Das Onlinecasino 7melons.ch zeigte eine positive Entwicklung und erfüllte die gesteckten Ziele in einem wettbewerbsintensiven Markt.
- Die Kursaal Bern AG wurde im März 2025 mit dem myclimate-Award für ihr Engagement in der Nachhaltigkeit ausgezeichnet.
- Trotz geopolitischer Unsicherheiten und wirtschaftlicher Herausforderungen blickt die Kursaal Bern AG optimistisch auf das zweite Halbjahr und plant Maßnahmen zur Kostendisziplin.
