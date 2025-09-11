    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    DAX weiter seitwärts

    RoboMarkets - Technische Analyse: DAX vom 11.09.2025

    DAX zeigt sich vor der heutigen EZB-Zinssitzung abwartend

    Es bleibt auch heute zunächst dabei: Die übergeordnete Tendenz beim DAX zeigt sich nach wie vor seitwärts ausgerichtet. Der deutsche Leitindex blieb dank der jüngsten Entwicklungen in seinem übergeordneten Seitwärtstrend. Er versucht weiterhin die Wolke („Kumo“) des für die Trendfolge so wichtigen „Ichimoku Kinko Hyo“-Indikators (IKH) zu erreichen. Um in diese zurückzukehren und seitens des IKH als trendfolgend neutral eingestuft werden zu können, müssen aber erst die 23.845 Punkte überhandelt werden. Das Hoch der gestrigen Tageskerze lag zwar kurzfristig wieder knapp darüber bei 23.884 Zählern, dies war aber abermals nicht nachhaltig genug. Der DAX scheiterte damit das fünfte Mal in Folge an dieser kurzfristigen Hürde.

    Die Markttechnik lahmt auch heute: Der Trendfolgeindikator MACD zeigt sich neutral, allerdings impulslos unterhalb der Nulllinie. Der zweite Trendfolger, der Ichimoku-Indikator, ist weiterhin noch negativ. Genau wie das Momentum. Die Slow-Stochastik bleibt als neutral einzustufen. Das Mittlere Bollinger-Band (24.023) fungiert zusammen mit der 38-Tage-Linie (24.044) sowie der IKH-Wolke (23.845) nach wie vor als kurzfristiger „Deckel“. Auch heute muss sich zeigen, ob der DAX in die Wolke des IKH zurückkehren kann, um zumindest wieder als trendfolgend neutral zu gelten. Das Untere Bollinger-Band (23.401) sowie die charttechnische Unterstützung bei 23.381 sorgen für Halt nach unten. Allerdings weitet sich das Untere Bollinger-Band nun nach unten aus.

    Der DAX befindet sich nach wie vor in einer übergeordneten Seitwärtstendenz. Die heutige Tagesbandbreite lässt sich zwischen 23.884 und 23.547 beziffern.

    Fazit:

    • Übergeordneter Seitwärtstrend abermals bestätigt
    • Heutige Tagesbandbreite: 23.884 bis 23.547

     

    RSS-Feed abonnieren

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
