    Weltweite Aktienrallye

    Aktienindizes auf Rekordkurs: MSCI ACWI, S&P 500, Nikkei erreichen Höchststände

    Aktienindizes weltweit erreichen ein Rekordhoch nach dem anderen: Ob MSCI All Country World Index, S&P 500, Nikkei oder Kospi. Nur der DAX lässt auf sich warten.

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktienindizes weltweit erreichen Rekordhöhen.
    • DAX bleibt hinter anderen Indizes zurück.
    • Zinssenkungen der Fed könnten bevorstehen.
    Weltweite Aktienrallye - Aktienindizes auf Rekordkurs: MSCI ACWI, S&P 500, Nikkei erreichen Höchststände

    Der MSCI All Country World Index, der die Performance von über 2.500 Aktien aus Industrie- und Schwellenländern abbildet, hat laut Daten der LSEG an vier aufeinanderfolgenden Tagen neue Rekordhöhen erreicht.

    Auch der S&P 500 schloss am Mittwoch zum zweiten Mal in Folge auf einem Rekordhoch. Darüber hinaus erreichten der japanische Nikkei 225, der südkoreanische Kospi und der Straits Times Index in Singapur diese Woche ebenfalls Allzeithochs.

    "Die Märkte sind widerstandsfähiger als erwartet", so Eddy Loh, Leiter der Investmentstrategie bei Maybank gegenüber CNBC. "Robuste Wirtschaftsdaten und Unternehmensgewinne stützen die Aktienmärkte weltweit." Insbesondere die US-Daten, wie der schwache Erzeugerpreisindex (PPI) vom Mittwoch, haben die Erwartungen an Zinssenkungen der US-Notenbank verstärkt. Der PPI fiel im August überraschend um 0,1 Prozent.

    "Der schwache PPI zeigt eher Deflation als Inflation", sagte José Torres, Senior Economist bei Interactive Brokers. "Das stärkt die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen der Fed." Der Markt preist bereits eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte für das Fed-Treffen im September ein.

    Maybank-Analyst Loh erwartet in diesem Jahr zwei Zinssenkungen. "Die Fed könnte ihren Zinssenkungszyklus wieder aufnehmen, während die Wirtschaft stabil bleibt", so Marvin Loh, Senior Macro Strategist bei State Street.

    Die technologische Rallye wird durch starke Unternehmensprognosen wie die von Oracle unterstützt, das mit einer Rekordbewertung glänzte. Nun blicken Anleger gespannt auf den kommenden US-Verbraucherpreisindex, dessen schwaches Ergebnis möglicherweise eine größere Zinssenkung durch die Fed auslösen könnte. Loh warnt jedoch, dass die Auswirkungen der US-Zölle in den kommenden Monaten spürbar werden könnten.

    Nur der DAX lässt auf sich warten. Thomas Altmann, CFA  bei QC Partners, erklärte: "Der DAX kommt weiterhin nicht vom Fleck. Frankreich belastet die Entwicklung in der Eurozone. Dazu fehlt die wirtschaftliche Phantasie. Im 2. Halbjahr hat sich der DAX bislang komplett abhängen lassen. Seit Anfang Juli hat der deutsche Leitindex 1,2 Prozent verloren. Dem steht in den USA ein Plus von 5,3 Prozent beim S&P 500 gegenüber. In Asien haben der Nikkei 225 und der Hang Seng China Enterprise Index im 2. Halbjahr bislang 9 Prozent bzw. 7 Prozent zugelegt."

     

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Redakteur Ferdinand Hammer
