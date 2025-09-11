SMG Swiss Marketplace Group: Startschuss für Börsengang!
SMG Swiss Marketplace Group, gegründet von Branchengrößen, plant am 19. September 2025 den Börsengang mit einer Bewertung von bis zu CHF 4,5 Milliarden, während die TX Group ihre Anteile behält.
Foto: Sven BÃhren - stock.adobe.com
- Die SMG Swiss Marketplace Group wurde 2021 von der TX Group, Mobiliar, Ringier und General Atlantic gegründet und umfasst Plattformen wie Homegate, Ricardo, Tutti und car4you.
- Die TX Group hält 30,7 % der Anteile an der SMG Swiss Marketplace Group.
- Der Bookbuilding-Prozess für den geplanten Börsengang der SMG hat am 11. September 2025 begonnen.
- Die erwartete Preisspanne für die Aktien liegt zwischen CHF 43,00 und CHF 46,00, mit einer geschätzten Marktkapitalisierung von CHF 4,2 bis CHF 4,5 Milliarden.
- Der Börsengang wird voraussichtlich am oder um den 19. September 2025 stattfinden, wobei die TX Group keine Aktien veräußern wird.
- Die TX Group ist seit 2000 an der Schweizer Börse kotiert und bietet ein Netzwerk von Plattformen und Beteiligungen in verschiedenen Bereichen an.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei TX Group ist am 04.03.2026.
+0,12 %
-1,07 %
-10,74 %
-6,00 %
+41,04 %
+33,34 %
+252,12 %
+22,21 %
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte