Huawei führt den weltweiten Markt für Wearables in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen an

BEIJING, 11. September 2025 /PRNewswire/ -- Huawei stand im zweiten Quartal 2025 mit einem Marktanteil von 20,2 % an der Spitze des weltweiten Wearable-Marktes und belegte damit das zweite Quartal in Folge den ersten Platz, so die Branchenbehörde IDC.

Die Wearables von Huawei werden für ihr elegantes Design, ihre innovativen Gesundheits- und Fitnessfunktionen sowie für ihre bahnbrechenden intelligenten Funktionen gelobt. Zu diesen Produkten gehören die Serie HUAWEI WATCH FIT 4, die kompakt, aber vollgepackt mit leistungsstarken Funktionen ist, und die Serie HUAWEI WATCH GT 5, die das bahnbrechende TruSense-System eingeführt hat. Und dann ist da noch die Serie HUAWEI WATCH 5, die zwei völlig neue Akkumodi bietet, und die Serie HUAWEI WATCH Ultimate, welche die Modi Dive, Golf und Expedition auf hohem Niveau unterstützt. Nicht zu vergessen ist die HUAWEI WATCH D2, die erste Smartwatch, die ambulante Blutdruckmessungen (ABPM) am Handgelenk unterstützt. Außerdem wurde sie bei der chinesischen Behörde für Medizinprodukte (NMPA) registriert und entspricht zudem den EU-Vorschriften für Medizinprodukte.

Huawei wird am 19. September in Paris, Frankreich, eine Produkteinführung unter dem Motto „Ride the Wind" veranstalten, bei der die mit Spannung erwarteten Wearable-Produkte vorgestellt werden, darunter die HUAWEI WATCH GT 6 Series, HUAWEI WATCH Ultimate 2 und HUAWEI WATCH D2.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2768446/Huawei_Tops_Global_Wearable_Market_for_Two_Consecutive_Quarters.jpg

