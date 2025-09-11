DAX-FLASH
Weitere kleine Verluste erwartet
- Dax startet mit Verlusten, 0,2% tiefer bei 23.596 Punkten.
- 100-Tage-Linie bei 23.817 Punkten, Dax darunter.
- US-Inflationsdaten könnten Zinssenkung beeinflussen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax knüpft am Donnerstag zunächst wohl an die Verluste vom Vortag an. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex etwa zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,2 Prozent tiefer auf 23.596 Punkte. Damit würde er etwas weiter unter seine 100-Tage-Linie fallen, um die er auch am Vortag noch gependelt war. Sie gilt als Gradmesser für den längerfristigen Trend und liegt bei 23.817 Punkten.
An der Wall Street hatte der marktbreite S&P 500 auch dank eines Kursfeuerwerks nach dem Oracle -Ausblick zwar ein Rekordhoch erreicht. Nach dem europäischen Handelsende schmolzen seine Gewinne aber weiter zusammen.
Vor den US-Inflationsdaten am Nachmittag dürfte auch Zurückhaltung das Geschehen immer mehr prägen. Denn die Daten dürften mitentscheiden, wie stark die erwartete Zinssenkung der US-Notenbank in der kommenden Woche ausfällt. Von der Europäischen Zentralbank wird an diesem Donnerstag unterdessen kein Zinsschritt erwartet./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Oracle Aktie
Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +35,95 % und einem Kurs von 328,3 auf NYSE (11. September 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Oracle Aktie um +45,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +32,07 %.
Die Marktkapitalisierung von Oracle bezifferte sich zuletzt auf 788,44 Mrd..
Oracle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 265,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 195,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 360,00USD was eine Bandbreite von -40,61 %/+9,65 % bedeutet.
