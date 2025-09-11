    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    DAX-FLASH

    Weitere kleine Verluste erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax startet mit Verlusten, 0,2% tiefer bei 23.596 Punkten.
    • 100-Tage-Linie bei 23.817 Punkten, Dax darunter.
    • US-Inflationsdaten könnten Zinssenkung beeinflussen.
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax knüpft am Donnerstag zunächst wohl an die Verluste vom Vortag an. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex etwa zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,2 Prozent tiefer auf 23.596 Punkte. Damit würde er etwas weiter unter seine 100-Tage-Linie fallen, um die er auch am Vortag noch gependelt war. Sie gilt als Gradmesser für den längerfristigen Trend und liegt bei 23.817 Punkten.

    An der Wall Street hatte der marktbreite S&P 500 auch dank eines Kursfeuerwerks nach dem Oracle -Ausblick zwar ein Rekordhoch erreicht. Nach dem europäischen Handelsende schmolzen seine Gewinne aber weiter zusammen.

    Vor den US-Inflationsdaten am Nachmittag dürfte auch Zurückhaltung das Geschehen immer mehr prägen. Denn die Daten dürften mitentscheiden, wie stark die erwartete Zinssenkung der US-Notenbank in der kommenden Woche ausfällt. Von der Europäischen Zentralbank wird an diesem Donnerstag unterdessen kein Zinsschritt erwartet./ag/jha/

    DAX

    +0,12 %
    -0,09 %
    -2,72 %
    -1,12 %
    +29,21 %
    +79,57 %
    +79,07 %
    +131,62 %
    +3.653,08 %
    ISIN:DE0008469008WKN:846900

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Oracle Aktie

    Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +35,95 % und einem Kurs von 328,3 auf NYSE (11. September 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Oracle Aktie um +45,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +32,07 %.

    Die Marktkapitalisierung von Oracle bezifferte sich zuletzt auf 788,44 Mrd..

    Oracle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 265,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 195,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 360,00USD was eine Bandbreite von -40,61 %/+9,65 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
