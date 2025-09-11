Weitere kleine Verluste erwartet

Vor den US-Inflationsdaten am Nachmittag dürfte auch Zurückhaltung das Geschehen immer mehr prägen. Denn die Daten dürften mitentscheiden, wie stark die erwartete Zinssenkung der US-Notenbank in der kommenden Woche ausfällt. Von der Europäischen Zentralbank wird an diesem Donnerstag unterdessen kein Zinsschritt erwartet./ag/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Oracle Aktie

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +35,95 % und einem Kurs von 328,3 auf NYSE (11. September 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Oracle Aktie um +45,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +32,07 %.

Die Marktkapitalisierung von Oracle bezifferte sich zuletzt auf 788,44 Mrd..

Oracle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 265,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 195,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 360,00USD was eine Bandbreite von -40,61 %/+9,65 % bedeutet.