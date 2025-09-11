Steyr Motors: C2-Zertifizierung in China – Aufträge über 100 Mio. € möglich
Steyr Motors AG hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht: Die C2-Emissionszertifizierung in China eröffnet neue Horizonte und verspricht ein beeindruckendes Auftragspotenzial von über 100 Millionen Euro.
- Steyr Motors AG hat die C2-Emissionszertifizierung in China erhalten, was ein zusätzliches Auftragspotenzial von mindestens EUR 100 Mio. eröffnet.
- Die Zertifizierung ermöglicht neue Marktchancen im weltweit wichtigsten maritimen Markt, insbesondere im Bereich der Binnenschifffahrt und küstennahen Anwendungen.
- China ist der weltweit größte Markt im Schiffsbau mit einem Gesamtmarktpotenzial von rund EUR 5 Mrd. pro Jahr.
- Steyr Motors plant, seine internationale Präsenz auszubauen und aktiv an der nachhaltigen Entwicklung der maritimen Industrie Chinas mitzuwirken.
- Die C2-Zertifizierung unterstützt Chinas Bemühungen zur Reduzierung der Umweltbelastung durch Emissionen und zur Verbesserung der Luftqualität.
- Steyr Motors strebt bis 2027 einen Umsatz von ca. EUR 140 Mio. und ein EBIT von ca. EUR 40 Mio. an, wobei die C2-Zertifizierung als signifikanter Meilenstein gilt.
Der nächste wichtige Termin, Baader Investment Conference (22.-25. September 2025), bei Steyr Motors ist am 22.09.2025.
Der Kurs von Steyr Motors lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 51,60EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,51 % im
Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 51,20EUR das entspricht einem Minus von -0,78 % seit der Veröffentlichung.
+2,20 %
-0,79 %
-8,76 %
-0,79 %
+234,21 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte