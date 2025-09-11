Allianz SE: Hohe Renditen, aber drohende Risiken – Jetzt handeln?

Die Allianz SE, ein führender Versicherungskonzern aus München, hat in den letzten Jahren hohe Renditen für Anleger erzielt, sowohl durch Kursgewinne als auch durch ein starkes Dividendenwachstum. Zwischen 2017 und 2024 stieg der Nettoertrag um fast 50 Prozent auf rund 10 Milliarden Euro, was auf ein effektives Schadensmanagement und die Möglichkeit, hohe Prämien attraktiv zu verzinsen, zurückzuführen ist. Diese positive Entwicklung könnte jedoch durch bevorstehende Zinssenkungen und wachsende Risiken durch den Klimawandel gefährdet sein.

Technisch betrachtet zeigt die Allianz-Aktie Anzeichen einer möglichen Trendwende. Im Bereich von 380 Euro hat sich ein Doppel-Top gebildet, ein Signal, das oft auf eine Trendwende hinweist. Zudem wurden die jüngsten Höchststände nicht durch technische Indikatoren wie den Relative-Stärke-Index (RSI) und den MACD bestätigt, was auf fallende Kurse hindeutet. Das Momentum der Aktie lässt nach, und es droht eine längere Konsolidierungsphase. Wichtige Unterstützungsniveaus um 350 Euro, die sowohl eine horizontale Unterstützung als auch die 50-Tage-Linie umfassen, stehen unter Druck. Ein Bruch dieser Zone könnte zu weiteren Verlusten führen.