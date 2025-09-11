Allianz SE: Hohe Renditen, aber drohende Risiken – Jetzt handeln?
Die Allianz SE, ein führender Versicherungskonzern aus München, hat in den letzten Jahren hohe Renditen für Anleger erzielt, sowohl durch Kursgewinne als auch durch ein starkes Dividendenwachstum. Zwischen 2017 und 2024 stieg der Nettoertrag um fast 50 Prozent auf rund 10 Milliarden Euro, was auf ein effektives Schadensmanagement und die Möglichkeit, hohe Prämien attraktiv zu verzinsen, zurückzuführen ist. Diese positive Entwicklung könnte jedoch durch bevorstehende Zinssenkungen und wachsende Risiken durch den Klimawandel gefährdet sein.
Technisch betrachtet zeigt die Allianz-Aktie Anzeichen einer möglichen Trendwende. Im Bereich von 380 Euro hat sich ein Doppel-Top gebildet, ein Signal, das oft auf eine Trendwende hinweist. Zudem wurden die jüngsten Höchststände nicht durch technische Indikatoren wie den Relative-Stärke-Index (RSI) und den MACD bestätigt, was auf fallende Kurse hindeutet. Das Momentum der Aktie lässt nach, und es droht eine längere Konsolidierungsphase. Wichtige Unterstützungsniveaus um 350 Euro, die sowohl eine horizontale Unterstützung als auch die 50-Tage-Linie umfassen, stehen unter Druck. Ein Bruch dieser Zone könnte zu weiteren Verlusten führen.
Die Bewertung der Allianz-Aktie ist im historischen Vergleich fair, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,7 für das laufende Jahr und 11,7 für 2026, was dem 10-Jahres-Durchschnitt entspricht. Die Dividendenrendite von 4,7 Prozent übertrifft den Branchendurchschnitt. Allerdings ist der Buchwert mit 2,2 über dem mehrjährigen Mittel von 1,3, und das Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) von rund 14 liegt über dem Branchenmittel von 10, was auf eine ausgereizte Bewertung hindeutet.
Analysten sind sich zunehmend uneinig über die zukünftige Entwicklung der Aktie. Von 16 befragten Analysten empfehlen 10, die Aktie zu halten, während nur 4 zum Kauf raten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 363,11 Euro, was ein Aufwärtspotenzial von 3,3 Prozent impliziert. Die Diskrepanz zwischen den Kurszielen wächst, was auf Unsicherheiten hinweist. Anleger sollten daher vorsichtig sein und mögliche Gewinnmitnahmen in Betracht ziehen, während ein Neueinstieg auf dem aktuellen Bewertungsniveau nicht ratsam erscheint.
Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 350,7EUR auf Lang & Schwarz (11. September 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.
