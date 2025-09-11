Alibaba-Aktie explodiert: KI-Strategie und Robotik treiben Wachstum an!

CEO Eddie Wu betonte, dass die Investitionen in KI, die innerhalb eines Jahres über 100 Milliarden Yuan (ca. 14 Milliarden US-Dollar) betrugen, nun Früchte tragen. Ein wesentlicher Schritt in dieser Transformation ist die Beteiligung an dem Robotik-Start-up X Square Robot, das sich auf algorithmische Intelligenz konzentriert. Alibaba investierte in eine Finanzierungsrunde des Unternehmens, das humanoide Roboter entwickelt und plant, die KI-Expertise aus der Cloud in die Robotik zu integrieren. X Square Robot hat sich bereits als dynamischer Akteur in der chinesischen Tech-Szene etabliert und strebt an, Roboter zu entwickeln, die komplexe Aufgaben autonom erledigen können.

Die Aktie von Alibaba hat in den letzten Tagen einen bemerkenswerten Anstieg erfahren, was auf die neue strategische Ausrichtung des Unternehmens hinweist. Alibaba strebt an, sich als führender Anbieter im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) und Robotik zu etablieren, unterstützt von der chinesischen Regierung. Nach der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen, die ein beeindruckendes Wachstum im Cloud-Geschäft von 26 Prozent zeigten, stieg die Aktie in Hongkong um über 18 Prozent, was den stärksten Tagesanstieg seit Ende 2022 darstellt.

Ein zentrales Projekt von X Square ist das Open-Source-Modell "Wall-OSS", das als Grundlage für die Entwicklung von "Embodied AI" dienen soll. Diese Technologie soll es Robotern ermöglichen, direkt mit ihrer Umgebung zu interagieren. Die Vision ist, dass solche Roboter in den nächsten fünf Jahren als "digitale Butler" in Haushalten eingesetzt werden können. Dennoch räumt das Unternehmen ein, dass die Fortschritte in der Robotik-KI hinter denen in anderen Bereichen wie Chatbots zurückbleiben.

Die Investitionen in X Square Robot und die strategische Ausrichtung auf KI und Robotik zeigen, dass Alibaba ein Ökosystem aus diesen Schlüsseltechnologien aufbauen möchte, was von der chinesischen Regierung stark unterstützt wird. Kurzfristig könnte das positive Momentum anhalten, doch Alibaba steht auch vor Herausforderungen, insbesondere in Bezug auf die Profitabilität seiner Kernbereiche. Der Konzern muss beweisen, dass die massiven Investitionen in KI und Robotik zu nachhaltigem Wachstum führen, ohne die bestehenden Geschäftsmodelle zu gefährden.

Insgesamt könnte der jüngste Kursanstieg der Alibaba-Aktie den Beginn einer Neubewertung des Unternehmens darstellen, vorausgesetzt, es gelingt, die Balance zwischen Innovation und Profitabilität zu halten.

Die Alibaba Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,15 % und einem Kurs von 143,9EUR auf NYSE (11. September 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.