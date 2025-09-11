Meyer Burger: Insolvenz und Totalverlust – Das Ende eines Solartraums!

Die Krise von Meyer Burger zieht sich bereits über Monate hin. Im September wurden die Produktionsstätten in Bitterfeld-Wolfen und Hohenstein-Ernstthal in Deutschland geschlossen, was zur Entlassung von rund 540 Mitarbeitern führte. In den USA musste die Tochtergesellschaft Insolvenz anmelden, und ein Gericht genehmigte den Notverkauf der Vermögenswerte. Der Verkaufserlös von 28,7 Millionen US-Dollar steht in keinem Verhältnis zu den Schulden, die sich auf 500 Millionen bis 1 Milliarde US-Dollar belaufen. Dies verdeutlicht die Schwere der finanziellen Misere des Unternehmens.

Meyer Burger Technology AG, einst als Hoffnungsträger in der Solarindustrie gefeiert, steht vor dem endgültigen Aus. Der Schweizer Solarkonzern hat Insolvenz sowohl in Deutschland als auch in den USA angemeldet und sieht sich mit einem massiven Ausverkauf seiner Vermögenswerte konfrontiert. Die SIX Swiss Exchange hat die Dekotierung der Aktien angeordnet, nachdem das Unternehmen trotz mehrfacher Fristverlängerungen seinen Jahresabschluss 2024 nicht vorlegen konnte. Anleger haben nur noch eine kurze Übergangsfrist, um ihre Aktien zu verkaufen, die jedoch kaum noch einen Wert haben.

Ursprünglich sollte die Transformation von einem Zulieferer zu einem Hersteller eigener Solarmodule eine strategische Wende darstellen. Doch die aggressive Preispolitik der Konkurrenz aus China hat Meyer Burger stark zugesetzt. Auch der Versuch, durch den "Inflation Reduction Act" in den USA neu durchzustarten, scheiterte an Vertragskündigungen von Großkunden und fehlendem Kapital. Die einstige Hoffnung auf eine Wende hat sich in einen Totalausfall verwandelt.

Aktuell bleibt von Meyer Burger nur eine leere Muttergesellschaft mit rund 60 Mitarbeitern. Die Produktionsstandorte sind geschlossen, und die Vermögenswerte wurden verkauft. Anleger, die auf eine Rettung gehofft hatten, stehen vor einem Totalverlust. Die jahrelange Misswirtschaft und die nicht eingehaltenen Versprechen des Managements haben zu einem enormen Vertrauensverlust geführt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Meyer Burger wohl Geschichte ist und die Investoren die Zeche zahlen. Die letzten Hoffnungen auf eine Wende sind endgültig zerbrochen, und es bleibt zu hoffen, dass die Verantwortlichen für diese Misswirtschaft zur Rechenschaft gezogen werden.

