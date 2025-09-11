VW setzt auf Elektro-Zukunft: ID. Cross Concept ab 25.000 Euro!

Volkswagen (VW) plant, seine Marktführerschaft im europäischen Elektroautomarkt mit dem neuen ID. Cross Concept auszubauen, einem vollelektrischen Kompaktfahrzeug, das voraussichtlich in der ersten Hälfte des kommenden Jahres auf den Markt kommen soll. Vorstandschef Oliver Blume kündigte an, dass der Einstiegspreis bei etwa 25.000 Euro liegen wird. Dies ist Teil einer neuen Modellreihe, die auch den ID.2 all, das sportliche ID. GTI Concept und den kompakten ID. EVERY1 umfasst. Blume betonte, dass VW in den letzten Jahren intensiv an der Verbesserung seiner Software und der Optimierung seines Batterieangebots gearbeitet hat, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Aktuell hält VW einen Marktanteil von 28 Prozent in Europa.

Die Ankündigung erfolgt vor der IAA Mobility in München, wo VW sich dem wachsenden Wettbewerb aus China stellen muss. Blume äußerte sich optimistisch und sieht den Wettbewerb als Chance zur Verbesserung. Trotz der Herausforderungen durch US-Zölle, die auf 15 Prozent gesenkt wurden, bleibt VW entschlossen, weiterhin stark in den USA zu investieren. Die VW-Aktie hat sich in diesem Jahr trotz der Belastungen gut entwickelt und zeigt moderate Kursfantasie.