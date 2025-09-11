VW setzt auf Elektro-Zukunft: ID. Cross Concept ab 25.000 Euro!
Volkswagen (VW) plant, seine Marktführerschaft im europäischen Elektroautomarkt mit dem neuen ID. Cross Concept auszubauen, einem vollelektrischen Kompaktfahrzeug, das voraussichtlich in der ersten Hälfte des kommenden Jahres auf den Markt kommen soll. Vorstandschef Oliver Blume kündigte an, dass der Einstiegspreis bei etwa 25.000 Euro liegen wird. Dies ist Teil einer neuen Modellreihe, die auch den ID.2 all, das sportliche ID. GTI Concept und den kompakten ID. EVERY1 umfasst. Blume betonte, dass VW in den letzten Jahren intensiv an der Verbesserung seiner Software und der Optimierung seines Batterieangebots gearbeitet hat, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Aktuell hält VW einen Marktanteil von 28 Prozent in Europa.
Die Ankündigung erfolgt vor der IAA Mobility in München, wo VW sich dem wachsenden Wettbewerb aus China stellen muss. Blume äußerte sich optimistisch und sieht den Wettbewerb als Chance zur Verbesserung. Trotz der Herausforderungen durch US-Zölle, die auf 15 Prozent gesenkt wurden, bleibt VW entschlossen, weiterhin stark in den USA zu investieren. Die VW-Aktie hat sich in diesem Jahr trotz der Belastungen gut entwickelt und zeigt moderate Kursfantasie.
Zusätzlich zu den neuen Fahrzeugen plant VW, bis 2030 bis zu eine Milliarde Euro in Künstliche Intelligenz (KI) zu investieren, um die Effizienz zu steigern und Kosten zu senken. Die KI-Investitionen sollen die Fahrzeugentwicklung, industrielle Anwendungen und IT-Systeme optimieren. VW strebt an, den Produktentwicklungsprozess auf 36 Monate oder weniger zu verkürzen, was insbesondere für die Einführung erschwinglicher Modelle von Vorteil sein könnte. Diese strategische Verbindung von KI und Elektrofahrzeugen ist entscheidend für VWs Ambitionen, den E-Auto-Markt in Europa zu dominieren.
Trotz eines Gewinneinbruchs bei Porsche rechnet Blume mit einer Erholung im kommenden Jahr und sieht 2025 als Tiefpunkt. VW strebt mit seinen neuen Elektro-Kleinwagen einen Marktanteil von 20 Prozent in Europa an und plant, jährlich mehrere hunderttausend Fahrzeuge dieser Modellreihe zu verkaufen. Der Markt für vollelektrische Kleinwagen in Europa wird bis 2030 voraussichtlich erheblich wachsen, was VW zusätzliche Impulse geben soll. Insgesamt zeigt sich VW optimistisch, dass die Kombination aus neuen Modellen und KI-Investitionen den Konzern in eine starke Position für die Zukunft bringt.
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 101,2EUR auf Lang & Schwarz (11. September 2025, 07:37 Uhr) gehandelt.
