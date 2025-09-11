Novartis übernimmt Tourmaline Bio: Ein milliardenschwerer Schritt in die Kardiologie!

Ein zentraler Bestandteil der Übernahme ist der Wirkstoffkandidat Pacibekitug, ein monoklonaler Antikörper, der gegen systemische Entzündungen gerichtet ist – ein bedeutender Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Pacibekitug befindet sich bereits in fortgeschrittenen Phase-II-Studien und könnte, sofern die Phase-III-Studien erfolgreich verlaufen, bis 2026/27 zur Zulassung eingereicht werden. Der Markt für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist enorm, da diese weltweit die häufigste Todesursache darstellen. Novartis stärkt mit diesem Schritt gezielt sein Kardiologie-Portfolio, das bereits Produkte wie Entresto und Leqvio umfasst.

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat angekündigt, das Biopharmazie-Unternehmen Tourmaline Bio für rund 1,4 Milliarden US-Dollar zu übernehmen. Die Transaktion, die im vierten Quartal 2023 abgeschlossen werden soll, wurde von den Verwaltungsräten beider Unternehmen einstimmig genehmigt. Novartis plant, ein Übernahmeangebot für alle ausstehenden Stammaktien von Tourmaline zu unterbreiten, wodurch Tourmaline Bio zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Novartis werden würde.

Analysten bewerten den Deal überwiegend positiv. Die Kosten für die Übernahme sind im Verhältnis zur Bilanzsumme und zum Cashflow von Novartis überschaubar. Zudem handelt es sich bei Pacibekitug um ein fortgeschrittenes Asset, was das Entwicklungsrisiko verringert. Bei erfolgreichem Verlauf der klinischen Studien könnte Pacibekitug ein Blockbuster werden, mit einem potenziellen jährlichen Umsatz von über einer Milliarde US-Dollar. Dies wäre besonders vorteilhaft in einer Phase, in der andere Patente auslaufen und Novartis zusätzliche Wachstumstreiber benötigt.

Trotz der positiven Einschätzungen gibt es auch vorsichtige Stimmen. Einige Analysten, wie Laurent Flamme von der Zürcher Kantonalbank, erwarten, dass die Ergebnisse der erforderlichen Phase-III-Studien nicht vor 2029 vorliegen werden und halten risiko-diskontierte Spitzenumsätze von 0,5 bis 1,0 Milliarden Dollar für realistisch. Insgesamt könnte die Übernahme von Tourmaline Bio für Novartis jedoch ein wichtiger Schritt in Richtung nachhaltigen Wachstums im Milliardenmarkt für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sein.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 108,3EUR auf Lang & Schwarz (11. September 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.