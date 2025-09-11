Apple präsentiert iPhone 17 und Air: Revolution oder Enttäuschung?

Das iPhone 17 verfügt über ein 6,3-Zoll-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz und ProMotion-Technologie. Es wird in den Farben Lavendel, Nebelblau, Schwarz und Salbei angeboten und ist mit dem neuen A19-Chip ausgestattet, der eine 6-Kern-CPU und eine 5-Kern-GPU umfasst. Die Kamera bietet ein 48-Megapixel-Dual-Fusion-System sowie Tele-, Ultraweitwinkel- und Makrolinsen. Der Einstiegspreis liegt bei 799 US-Dollar, Vorbestellungen beginnen am 12. September, der Verkauf startet am 19. September.

Am Dienstagabend präsentierte Apple seine neueste Smartphone-Generation, darunter das iPhone 17 und das besonders schlanke iPhone Air, das mit einer Dicke von nur 5,6 Millimetern das dünnste Modell in der Unternehmensgeschichte darstellt. Apple-CEO Tim Cook betonte, dass Design für das Unternehmen von zentraler Bedeutung sei und sprach von einem „größten Sprung aller Zeiten“ in der Produktentwicklung.

Das iPhone Air, das mit einem Titan-Gehäuse ausgestattet ist, bietet verbesserte KI-Funktionen und ein neues 48-Megapixel-Kamerasystem. Es ermöglicht zudem gleichzeitige Videoaufnahmen mit der Front- und Rückkamera. Der Preis für das iPhone Air beginnt bei 999 US-Dollar. Auch die Premium-Modelle iPhone 17 Pro und Pro Max erhielten umfassende Updates, darunter ein neues Kühlsystem und ein Kamerasetup mit 8-fachem optischen Zoom, mit Preisen ab 1.099 US-Dollar für das Pro und 1.199 US-Dollar für das Pro Max.

Trotz der neuen Produkte reagierten Anleger enttäuscht, was zu einem Rückgang der Apple-Aktie führte. Analysten der DZ Bank und UBS äußerten, dass die neuen Modelle eher evolutionäre Schritte als revolutionäre Innovationen darstellen. Insbesondere die verspätete Einführung bedeutender KI-Funktionen, wie einer verbesserten Version von Siri, wurde als negativ wahrgenommen. Die DZ Bank hob den fairen Wert für Apple von 215 auf 230 US-Dollar an, während die UBS die Einstufung auf „Neutral“ beließ.

Zusätzlich sieht sich Apple Herausforderungen durch den intensiven Wettbewerb in China und die kostspielige Verlagerung der Produktion nach Indien gegenüber. Analysten warnen vor einer möglichen Marktsättigung und einer unklaren Nachfrage nach den neuen Geräten. Insgesamt wird die Produktpräsentation als nicht ausreichend angesehen, um die hohen Erwartungen der Investoren zu erfüllen, was zu einem spürbaren Rückgang der Aktienkurse führte.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,23 % und einem Kurs von 226,8EUR auf Nasdaq (11. September 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.