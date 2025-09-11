Almonty Industries: Strategische Fortschritte trotz hohem Nettoverlust!

Trotz dieser Herausforderungen konnte Almonty seine strategische Position stärken. Wichtige Entwicklungen umfassten den Abschluss eines langfristigen Molybdän-Abnahmevertrags mit SeAH, die Bestätigung, dass US-Zölle auf kritische Mineralien nicht für Wolfram gelten, sowie die Teilnahme am US Critical Minerals Forum. Ein strategischer Abnahmevertrag für Wolframoxid, der auf die Verteidigungsindustrie ausgerichtet ist, wurde ebenfalls unterzeichnet. Diese Fortschritte kulminierten in einem erfolgreichen Börsengang an der Nasdaq und einer Kapitalerhöhung von 90 Millionen US-Dollar, die die Bilanz des Unternehmens erheblich stärkte.

Almonty Industries Inc. hat im ersten Halbjahr 2025 trotz eines signifikanten Anstiegs des Nettoverlusts auf 92,83 Millionen CAD strategische Fortschritte erzielt. Der Umsatz betrug 15,10 Millionen CAD, was einen leichten Rückgang im Vergleich zu 15,76 Millionen CAD im Vorjahr darstellt. Die Verluste resultierten hauptsächlich aus nicht zahlungswirksamen Neubewertungen, höheren aktienbasierten Vergütungen und gestiegenen Verwaltungskosten, die durch die Verlegung des Firmensitzes und die Vorbereitung auf die US-Börsennotierung verursacht wurden.

Der Wolframmarkt zeigt sich weiterhin von einem knappen Angebot geprägt, insbesondere durch chinesische Exportbeschränkungen, die die Preise in die Höhe treiben. Die Benchmarkpreise für Ammoniumparatungstat überschritten im August 2025 die Marke von 500 US-Dollar pro metrische Tonne. Die Nachfrage bleibt stark, insbesondere in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie industrieller Werkzeugbau. Ab 2027 werden US-Vorschriften die Nachfrage nach nicht-chinesischen Wolframquellen weiter ankurbeln.

Almontys geplante Erweiterungen in den Minen Sangdong und Panasqueira deuten auf einen signifikanten Produktionsanstieg in den kommenden Jahren hin. Langfristige Abnahmeverträge mit Preisuntergrenzen reduzieren das Risiko im Vergleich zu Wettbewerbern. Die Finanzlage des Unternehmens hat sich durch die Kapitalaufnahme im Juli verbessert, sodass Almonty über liquide Mittel von 24,68 Millionen CAD verfügt.

Die Analysten von GBC AG empfehlen, die Aktie von Almonty zu kaufen, mit einem Kursziel von 9,00 CAD bis Ende 2026, basierend auf der Annahme eines langfristigen Wolframpreises von 520 US-Dollar pro metrische Tonne. Diese Anpassung reflektiert sowohl die gestiegenen Rohstoffpreise als auch die Fortschritte in der Unternehmensentwicklung.

Die Almonty Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 3,805EUR auf Tradegate (11. September 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.