Novo Nordisk: 9.000 Jobs weg – Chancen und Herausforderungen im Fokus!

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat angekündigt, weltweit 9.000 Arbeitsplätze abzubauen, was 11,5 Prozent der gesamten Belegschaft entspricht. Diese drastische Maßnahme erfolgt im Rahmen einer umfassenden Restrukturierung, die darauf abzielt, das Unternehmen effizienter zu gestalten und die Entscheidungsprozesse zu beschleunigen. Mehr als die Hälfte der betroffenen Stellen wird in Dänemark gestrichen. Novo Nordisk schätzt die Kosten der Restrukturierung auf etwa 8 Milliarden dänische Kronen (rund 1,07 Milliarden Euro), erwartet jedoch, ab 2026 jährlich ähnliche Einsparungen zu erzielen. Der Fokus des Unternehmens soll künftig verstärkt auf den Wachstumsbereichen Diabetes und Adipositas liegen.

Infolge dieser Ankündigung hat Novo Nordisk seine Prognose für den bereinigten operativen Gewinn im Jahr 2025 angepasst. Statt eines Anstiegs von 10 bis 16 Prozent rechnet das Unternehmen nun mit einem Zuwachs von 4 bis 10 Prozent, bereinigt um Wechselkurseffekte. Diese Anpassung hat zu einem vorübergehenden Rückgang der Aktienkurse geführt, die jedoch schnell wieder ins Plus drehten und zuletzt um 3 Prozent zulegten. Analysten hatten bereits zuvor auf die Herausforderungen hingewiesen, die der Konzern aufgrund wachsender Konkurrenz im Bereich der Adipositas-Medikamente zu bewältigen hat.