    Novo Nordisk: 9.000 Jobs weg – Chancen und Herausforderungen im Fokus!

    Foto: Novo Nordisk A/S

    Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat angekündigt, weltweit 9.000 Arbeitsplätze abzubauen, was 11,5 Prozent der gesamten Belegschaft entspricht. Diese drastische Maßnahme erfolgt im Rahmen einer umfassenden Restrukturierung, die darauf abzielt, das Unternehmen effizienter zu gestalten und die Entscheidungsprozesse zu beschleunigen. Mehr als die Hälfte der betroffenen Stellen wird in Dänemark gestrichen. Novo Nordisk schätzt die Kosten der Restrukturierung auf etwa 8 Milliarden dänische Kronen (rund 1,07 Milliarden Euro), erwartet jedoch, ab 2026 jährlich ähnliche Einsparungen zu erzielen. Der Fokus des Unternehmens soll künftig verstärkt auf den Wachstumsbereichen Diabetes und Adipositas liegen.

    Infolge dieser Ankündigung hat Novo Nordisk seine Prognose für den bereinigten operativen Gewinn im Jahr 2025 angepasst. Statt eines Anstiegs von 10 bis 16 Prozent rechnet das Unternehmen nun mit einem Zuwachs von 4 bis 10 Prozent, bereinigt um Wechselkurseffekte. Diese Anpassung hat zu einem vorübergehenden Rückgang der Aktienkurse geführt, die jedoch schnell wieder ins Plus drehten und zuletzt um 3 Prozent zulegten. Analysten hatten bereits zuvor auf die Herausforderungen hingewiesen, die der Konzern aufgrund wachsender Konkurrenz im Bereich der Adipositas-Medikamente zu bewältigen hat.

    Die Analystin Yihan Li von Barclays sieht die angekündigten Stellenstreichungen als nicht überraschend an, insbesondere im Hinblick auf den neuen CEO Mike Doustdar und die damit verbundenen Kosten. Sie betont, dass die Umsatzziele von Novo Nordisk bestätigt wurden, während die Gewinnprognosen nach unten korrigiert wurden. Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk von "Market-Perform" auf "Outperform" angehoben, jedoch das Kursziel von 620 auf 540 dänische Kronen gesenkt. Analyst Florent Cespedes glaubt, dass die Wachstumspotenziale im Bereich der Adipositas-Medikamente unterschätzt werden.

    Insgesamt zeigt sich, dass Novo Nordisk vor großen Herausforderungen steht, aber auch Chancen in einem wachsenden Markt sieht. Die Marktteilnehmer scheinen optimistisch, dass das Unternehmen seine Strategie erfolgreich umsetzen kann, was sich in der Stabilität der Aktienkurse widerspiegelt. Anleger sind gespannt, wie sich die Restrukturierung auf die zukünftige Performance des Unternehmens auswirken wird.



    Novo Nordisk

    ISIN:DK0062498333WKN:A3EU6F

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 46,60EUR auf Lang & Schwarz (11. September 2025, 07:38 Uhr) gehandelt.



