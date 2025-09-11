Deutz AG plant Kapitalerhöhung: Drohnenantriebsspezialist Sobek im Fokus!

Die Kapitalerhöhung soll einen Bruttoerlös von etwa 131 Millionen Euro generieren, was auf den Platzierungspreis von 9,45 Euro pro Aktie basiert. Dieser Preis liegt etwa fünf Prozent unter dem Schlusskurs der Deutz-Aktie vom Montag, der bei 9,95 Euro lag. Am Dienstagmorgen fiel der Kurs der Deutz-Aktien auf 9,67 Euro. Der Erlös aus der Kapitalerhöhung wird verwendet, um den Kauf von Sobek zu finanzieren, was Teil der Strategie von Deutz ist, sich unabhängiger von den zyklischen Geschäften mit Verbrennungsmotoren zu machen.

Der Motorenbauer Deutz AG plant eine Kapitalerhöhung von 10 Prozent, um die Übernahme des Drohnenantriebsspezialisten Sobek zu finanzieren. Dies wurde am Montag in Köln bekannt gegeben. Im Rahmen dieser Maßnahme sollen rund 13,9 Millionen neue Aktien ausgegeben werden, wobei das Bezugsrecht für bestehende Aktionäre ausgeschlossen ist. Der endgültige Platzierungspreis und der Bruttoemissionserlös werden nach Abschluss des Verfahrens festgelegt.

Die Übernahme von Sobek wird als strategischer Schritt angesehen, um das Geschäftsfeld in der Drohnentechnologie auszubauen. Konzernchef Sebastian Schulte verfolgt mit dieser Akquisition das Ziel, das Unternehmen breiter aufzustellen und neue Wachstumsfelder zu erschließen. Analysten sehen die Kapitalerhöhung als eine sinnvolle Maßnahme, da Deutz auch über Kreditlinien hätte finanzieren können, jedoch die positive Marktstimmung und das Interesse an den Aktien für die Kapitalerhöhung genutzt wurde.

Die Deutz-Aktien haben in den letzten Monaten stark zugelegt und verzeichneten zum Wochenstart ein Jahresplus von 146 Prozent, was den Kurs auf den höchsten Stand seit 2007 trieb. Trotz des Rückgangs der Aktienkurse nach der Ankündigung der Kapitalerhöhung bleibt das Interesse der Anleger hoch.

Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 11. September 2025 zum Handel an den regulierten Märkten in Frankfurt und Düsseldorf zugelassen. Die Lieferung der neuen Aktien ist ebenfalls für den 12. September 2025 vorgesehen. Nach der Privatplatzierung wird Deutz für sechs Monate einer Lock-up-Verpflichtung unterliegen, was bedeutet, dass das Unternehmen keine weiteren Aktien ausgeben kann, um den Markt nicht zu überfluten.

Insgesamt zeigt die Kapitalerhöhung, dass Deutz entschlossen ist, seine Wachstumsstrategie durch gezielte Übernahmen voranzutreiben und sich auf zukunftsträchtige Technologien zu konzentrieren.

Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 9,378EUR auf Lang & Schwarz (11. September 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.