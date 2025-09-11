dynaCERT: Starkes Wachstum und Kaufempfehlung – Einstieg in Mexiko!

In Europa hat dynaCERT ebenfalls Fortschritte erzielt. Der Hafen Rochefort Tonnay Charente in Frankreich hat die HydraGEN-Technologie erfolgreich auf seinen Kränen implementiert und plant, diese bis Ende 2025 auf allen fünf Krananlagen zu installieren. Diese Entscheidung wird von der Regionalregierung Nouvelle Aquitaine finanziell unterstützt und stärkt die Glaubwürdigkeit von dynaCERT in einem sichtbaren industriellen Umfeld.

dynaCERT Inc. hat in einer aktuellen Analyse von GBC AG positive Fortschritte in der Unternehmensentwicklung und Marktpositionierung verzeichnet. Die Empfehlung lautet „Kaufen“ mit einem Kursziel von 0,48 EUR bis zum 31. Dezember 2025. Ein wesentlicher Meilenstein ist der Auftrag von Hydrofuel Technologies über 100 HydraGEN-Einheiten, von denen bereits 25 ausgeliefert wurden. Dieser Auftrag markiert den Eintritt in den mexikanischen Markt, der zu den größten für Diesel-Lkw weltweit zählt. Durch die Vergabe von Vertriebsrechten an Hydrofuel für Mexiko und Texas hat dynaCERT einen strategischen Vertriebspartner gewonnen, der eine bedeutende Rolle im grenzüberschreitenden Lkw-Handel zwischen den USA und Mexiko spielt. Diese Entwicklung schafft nicht nur zusätzliche Umsätze, sondern auch die Möglichkeit zur Skalierung von Bestellungen und zur Erweiterung der installierten Basis der HydraGEN-Technologie.

Finanziell hat das Unternehmen seine Position durch eine Kapitalerhöhung von 5 Millionen CAD im Juli 2025 gestärkt, die das notwendige Betriebskapital für die Expansion in den Bereichen Bergbau, Öl und Gas, Transport sowie Energieerzeugung sichert. Diese Maßnahme zeigt das anhaltende Vertrauen der Investoren, auch in einem herausfordernden Marktumfeld. Die verbesserte Bilanz ermöglicht es dynaCERT, seine Wachstumspläne konsequent umzusetzen und die weltweiten Vertriebsaktivitäten auszubauen.

Die Governance-Struktur des Unternehmens wurde durch die Ernennung von John Amodeo als Direktor weiter gestärkt, was zusätzliche Expertise in die Unternehmensführung bringt. Diese Veränderungen unterstreichen das Engagement von dynaCERT, seine Governance zu verbessern und die Expertise des Vorstands gezielt auf die Wachstumsstrategie auszurichten.

Insgesamt zeigt dynaCERT, dass es in der Lage ist, frühe Validierungen in kommerzielle Anwendungen umzusetzen, seine geografische Präsenz auszubauen und die erforderlichen finanziellen Mittel für die globale Expansion zu sichern. Die Kombination aus kurzfristigem Wachstum im Hardware-Geschäft und langfristigem Potenzial durch CO₂-Zertifikate macht dynaCERT zu einem vielversprechenden Investment.

Die dynaCERT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 0,085EUR auf Tradegate (10. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.