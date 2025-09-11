Zinssenkungen und politische Turbulenzen: So reagieren die Märkte!

Die Revision der Arbeitsmarktdaten zeigt, dass die US-Wirtschaft schwächer ist als erwartet, was die Fed vor die Herausforderung stellt, zwischen Preisstabilität und Beschäftigungsförderung zu balancieren. Die Überarbeitung der Stellenschaffungen deutet darauf hin, dass die Beschäftigungszahlen in den letzten Monaten möglicherweise überbewertet waren. Diese Unsicherheiten könnten die Märkte belasten, insbesondere wenn die Fed gezwungen ist, aggressiver zu handeln.

Die aktuellen Entwicklungen an den Finanzmärkten sind stark von den Erwartungen an Zinssenkungen in den USA geprägt, die den DAX von Ängsten bezüglich der politischen Situation in Frankreich ablenken. Präsident Macron hat Rücktrittsforderungen der Opposition zurückgewiesen und einen neuen Premierminister benannt, was das Vertrauen der Anleger stärkt und die Unsicherheiten am Rentenmarkt verringert. Die bevorstehenden Inflationsdaten aus den USA, insbesondere die Produzenten- und Verbraucherpreise, werden als entscheidend für die nächste Sitzung der US-Notenbank (Fed) angesehen. Eine Zinssenkung um 25 Basispunkte wird als sicher betrachtet, während die Märkte sogar mit weiteren Senkungen in den kommenden zwölf Monaten rechnen. Allerdings bleibt die Kerninflation mit 2,8 Prozent über dem angestrebten Ziel, was den Handlungsspielraum der Fed einschränkt.

In Frankreich hat Premierminister Bayrou die Vertrauensabstimmung verloren, was zu einer politischen Hängepartie führt und die Schuldenproblematik des Landes verstärkt. Trotz dieser Unsicherheiten zeigen die Staatsanleihen eine anhaltende Nachfrage, da Anleger die attraktiven Renditen nutzen, die aufgrund der politischen Lage gestiegen sind. Dies gibt dem DAX eine gewisse Stabilität, auch wenn er sich weiterhin in einem technischen Niemandsland zwischen wichtigen Marken bewegt.

Zusätzlich wird die Entwicklung von Novo Nordisk als enttäuschend für Anleger wahrgenommen, da die Wachstumsprognosen des Unternehmens hinter den Erwartungen zurückbleiben. Dies führt zu einem Rückgang des Aktienkurses und einer Abwertung der Hoffnungen auf eine Rückkehr zu früheren Erfolgen.

Insgesamt bleibt der Markt angespannt, während die Anleger auf die kommenden Inflationsdaten und die Reaktionen der Fed warten. Die Unsicherheiten in der US-Wirtschaft und die politischen Entwicklungen in Europa könnten die Märkte weiterhin beeinflussen.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 23.621PKT auf Lang & Schwarz (11. September 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.