Bei der Eröffnung der Automesse IAA Mobility in München kam es zu einem peinlichen Vorfall für den Automobilhersteller Mercedes-Benz. Während eines Rundgangs mit Friedrich Merz, dem Vorsitzenden der CDU, hatte der Mercedes-Chef Ola Källenius Schwierigkeiten, den Kofferraum des elektrischen GLC zu demonstrieren. Ein Missgeschick des Standpersonals führte dazu, dass die Motorhaube verriegelt war und sich nicht öffnen ließ. Källenius versuchte, die Situation mit einem Scherz zu entschärfen, indem er dem Kanzler versicherte: "Sie müssen es mir glauben." Ein ähnliches Problem trat auch bei Opel auf, wo der Chef Florian Huettl jedoch erfolgreich die Motorhaube des Opel Grandland öffnen konnte.

In einem anderen Kontext hat Mercedes-Benz die Schließung des Werks Ludwigsfelde in Brandenburg vorerst ausgeschlossen. Das Werk produziert derzeit die offenen Baumuster des Sprinter und ESprinter, solange die Nachfrage besteht. Brandenburgs Wirtschaftsminister Daniel Keller äußerte Optimismus über die Zukunft des Standorts und verwies auf die anhaltende Nachfrage nach Verbrennern im Sprinter-Bereich. Dies könnte möglicherweise zu einer Verlängerung der Beschäftigungsgarantie führen. Zudem wurde in Ludwigsfelde eine Anlauf-Fabrik für die Elektro-Plattform Van Electric Architecture eingerichtet, was auf eine strategische Ausrichtung in Richtung Elektromobilität hinweist.