Peinlicher Auftritt bei der IAA: Mercedes-Chef kämpft mit Kofferraum!
Bei der Eröffnung der Automesse IAA Mobility in München kam es zu einem peinlichen Vorfall für den Automobilhersteller Mercedes-Benz. Während eines Rundgangs mit Friedrich Merz, dem Vorsitzenden der CDU, hatte der Mercedes-Chef Ola Källenius Schwierigkeiten, den Kofferraum des elektrischen GLC zu demonstrieren. Ein Missgeschick des Standpersonals führte dazu, dass die Motorhaube verriegelt war und sich nicht öffnen ließ. Källenius versuchte, die Situation mit einem Scherz zu entschärfen, indem er dem Kanzler versicherte: "Sie müssen es mir glauben." Ein ähnliches Problem trat auch bei Opel auf, wo der Chef Florian Huettl jedoch erfolgreich die Motorhaube des Opel Grandland öffnen konnte.
In einem anderen Kontext hat Mercedes-Benz die Schließung des Werks Ludwigsfelde in Brandenburg vorerst ausgeschlossen. Das Werk produziert derzeit die offenen Baumuster des Sprinter und ESprinter, solange die Nachfrage besteht. Brandenburgs Wirtschaftsminister Daniel Keller äußerte Optimismus über die Zukunft des Standorts und verwies auf die anhaltende Nachfrage nach Verbrennern im Sprinter-Bereich. Dies könnte möglicherweise zu einer Verlängerung der Beschäftigungsgarantie führen. Zudem wurde in Ludwigsfelde eine Anlauf-Fabrik für die Elektro-Plattform Van Electric Architecture eingerichtet, was auf eine strategische Ausrichtung in Richtung Elektromobilität hinweist.
Die IG Metall plant einen Aktionstag, um für den Erhalt des Werks zu demonstrieren, da 1.800 Beschäftigte und deren Familien um ihre Existenz bangen. Die Gewerkschaft setzt sich für eine verlässliche Zukunftsperspektive für den Standort und die dort Beschäftigten ein. Mercedes-Benz hatte zuvor angekündigt, die Kosten im Transportergeschäft deutlich zu senken, um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und eine führende Rolle in der Elektromobilität einzunehmen.
In der politischen Arena setzt Unionsfraktionschef Jens Spahn auf eine schnelle Einigung mit der SPD über das geplante Verbot von Verbrennungsmotoren ab 2035. Er betont die Notwendigkeit von Technologieoffenheit und Flexibilität bei Flottengrenzwerten, um die Automobilindustrie in Deutschland zu stärken. Spahn kündigte einen Automobildialog im Kanzleramt an, um eine einheitliche Position innerhalb der Koalition zu finden. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass auch andere Politiker, wie Markus Söder und Manuel Hagel, vor den Folgen eines Verbrenner-Aus warnen.
Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 51,70EUR auf Lang & Schwarz (11. September 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.
