Goldpreis auf Rekordjagd: Historische Höchststände und Anlegerflucht!

Die Hauptursache für diesen Anstieg sind schwache Arbeitsmarktdaten aus den USA, die die Erwartungen an eine Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed verstärkt haben. Im August blieben die neu geschaffenen Stellen hinter den Erwartungen zurück, und die Arbeitslosenquote erreichte den höchsten Stand seit 2021. Diese Entwicklungen haben Spekulationen ausgelöst, dass die Fed die Zinsen möglicherweise nicht nur um 0,25, sondern sogar um 0,50 Prozentpunkte senken könnte. Da Gold keine Zinsen abwirft, wird es für Anleger attraktiver, wenn die Zinsen sinken.

Der Goldpreis hat in den letzten Tagen eine beeindruckende Rekordjagd hingelegt, angetrieben von der Aussicht auf sinkende Leitzinsen in den USA und einer verstärkten Flucht der Anleger in sichere Anlagen. Am Montag erreichte der Preis für eine Feinunze Gold an der Londoner Börse zeitweise 3.617,17 US-Dollar, was einen historischen Höchststand darstellt. Auch in Euro gerechnet wurde ein Rekordwert von 3.082,81 Euro erzielt. Seit Beginn des Monats hat der Goldpreis um etwa fünf Prozent zugelegt, und seit Jahresbeginn ist er um rund 1.000 Dollar gestiegen.

Zusätzlich zu den Zinserwartungen spielt auch die geopolitische Unsicherheit eine Rolle. Die aggressive Zollpolitik der USA und die anhaltenden Spannungen im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine haben viele Anleger veranlasst, in Gold als „sicheren Hafen“ zu investieren. Diese Kombination aus wirtschaftlichen und politischen Risiken hat den Fluchtreflex der Investoren verstärkt.

Die Nachfrage nach Gold wird auch durch die fortgesetzten Käufe von Gold durch Länder wie Indien und China unterstützt. Zudem hat die Schwäche des US-Dollars, die durch die Spekulation auf sinkende Zinsen verursacht wurde, das Edelmetall für Käufer außerhalb des Dollarraums günstiger gemacht.

Analysten prognostizieren, dass der Goldpreis weiter steigen könnte, wobei einige sogar eine Erhöhung auf bis zu 5.000 Dollar pro Unze in Betracht ziehen, sollte die Unabhängigkeit der US-Notenbank gefährdet sein. Diese Bedenken wurden durch die wiederholte Kritik von US-Präsident Donald Trump an der Fed und die Entlassung einer Fed-Gouverneurin verstärkt.

Insgesamt zeigt der Goldmarkt eine dynamische Entwicklung, die sowohl von wirtschaftlichen als auch von geopolitischen Faktoren beeinflusst wird, und die Anleger sind gefordert, die Risiken und Chancen sorgfältig abzuwägen.

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 3.631USD auf Lang & Schwarz (11. September 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.