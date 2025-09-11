Cancom SE: Aktienrückkauf begeistert Anleger – Kurs steigt um 9%

Die Cancom SE, ein führender IT-Dienstleister mit Sitz in München, hat einen Aktienrückkauf beschlossen, der bis zu zehn Prozent des Grundkapitals umfasst. Der Rückkauf, der bis zu 3,2 Millionen Aktien betrifft, soll im Zeitraum vom 22. September 2025 bis spätestens 18. September 2026 über die Börse erfolgen. Dies wurde am Dienstag in einer offiziellen Mitteilung bekannt gegeben. Die erworbenen Aktien können für verschiedene rechtlich zulässige Zwecke verwendet werden, was die Flexibilität des Unternehmens in der Kapitalstruktur erhöht.

Die Ankündigung des Rückkaufs hat bei den Anlegern für Begeisterung gesorgt. Am Mittwoch stiegen die Cancom-Aktien um bis zu neun Prozent und übertrafen damit die 50-Tage-Linie, einen wichtigen Indikator für die technische Analyse. Diese Kursgewinne haben dazu geführt, dass die Jahresbilanz der Aktie nun einen Anstieg von 6,5 Prozent aufweist. Die positive Marktreaktion wird auch durch die Tatsache begünstigt, dass die Aktie zuletzt bei Short-Spekulanten beliebt war. Laut dem "Short Selling Radar" betrug der Anteil der Leerverkäufe 12,7 Prozent, was bedeutet, dass viele Investoren auf fallende Kurse gewettet hatten. Ein Anstieg des Aktienkurses könnte diese Spekulanten dazu zwingen, ihre Positionen zu schließen, was den Kurs weiter antreiben könnte.