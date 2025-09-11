Ölpreise steigen: Geopolitische Spannungen und Marktstimmung treiben an!

Die Ölpreise haben in der vergangenen Woche einen Aufwärtstrend verzeichnet, der am Dienstag fortgesetzt wurde. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete 66,70 US-Dollar, was einem Anstieg von 70 Cent im Vergleich zum Vortag entspricht. Auch der Preis für die US-Sorte WTI stieg um 67 Cent auf 62,93 Dollar. Diese Entwicklung wurde durch eine allgemein positive Stimmung an den Finanzmärkten unterstützt, die durch Spekulationen auf sinkende Zinsen in den USA befeuert wurde. Rohstoffexperten der Trafigura Group aus Singapur führten die Stabilität der Ölpreise zudem auf niedrige Lagerbestände zurück.

Trotz einer angekündigten moderaten Erhöhung der Fördermenge durch Opec+-Staaten, die ab Oktober um insgesamt 137.000 Barrel pro Tag angehoben werden soll, blieben die Ölpreise stabil. Diese Entscheidung wurde von Saudi-Arabien, Russland und weiteren Ländern getroffen. Am Dienstag kam es jedoch zu einer weiteren Preissteigerung, die auf gestiegene Unsicherheiten im Nahen Osten zurückzuführen war. Ein israelischer Angriff auf die Hamas-Führung in Doha, Katar, sorgte für zusätzliche Verunsicherung und stützte die Ölpreise weiter. Brent-Öl kostete am Dienstag 66,92 Dollar, während WTI auf 62,06 Dollar stieg.