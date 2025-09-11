Ölpreise steigen: Geopolitische Spannungen und Marktstimmung treiben an!
Die Ölpreise haben in der vergangenen Woche einen Aufwärtstrend verzeichnet, der am Dienstag fortgesetzt wurde. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete 66,70 US-Dollar, was einem Anstieg von 70 Cent im Vergleich zum Vortag entspricht. Auch der Preis für die US-Sorte WTI stieg um 67 Cent auf 62,93 Dollar. Diese Entwicklung wurde durch eine allgemein positive Stimmung an den Finanzmärkten unterstützt, die durch Spekulationen auf sinkende Zinsen in den USA befeuert wurde. Rohstoffexperten der Trafigura Group aus Singapur führten die Stabilität der Ölpreise zudem auf niedrige Lagerbestände zurück.
Trotz einer angekündigten moderaten Erhöhung der Fördermenge durch Opec+-Staaten, die ab Oktober um insgesamt 137.000 Barrel pro Tag angehoben werden soll, blieben die Ölpreise stabil. Diese Entscheidung wurde von Saudi-Arabien, Russland und weiteren Ländern getroffen. Am Dienstag kam es jedoch zu einer weiteren Preissteigerung, die auf gestiegene Unsicherheiten im Nahen Osten zurückzuführen war. Ein israelischer Angriff auf die Hamas-Führung in Doha, Katar, sorgte für zusätzliche Verunsicherung und stützte die Ölpreise weiter. Brent-Öl kostete am Dienstag 66,92 Dollar, während WTI auf 62,06 Dollar stieg.
Die Marktteilnehmer reagierten auch auf die Möglichkeit neuer Sanktionen gegen die russische Ölindustrie, die von der Europäischen Union in Erwägung gezogen werden. Diese geopolitischen Spannungen und die Unsicherheiten im Nahen Osten haben die Anleger veranlasst, die Entwicklung der Ölpreise genau zu beobachten. Der Anstieg der Ölpreise in dieser Woche hat die Verluste vom Freitag, die durch enttäuschende US-Konjunkturdaten verursacht wurden, nahezu ausgeglichen.
Am Mittwoch stiegen die Ölpreise erneut und erreichten 66,98 Dollar für Brent und 63,19 Dollar für WTI. Insgesamt hat sich Brent-Öl seit Wochenbeginn um etwa anderthalb Dollar verteuert. Die geopolitischen Risiken in der ölreichen Region und die Aussicht auf Sanktionen gegen Russland bleiben zentrale Themen, die die Ölpreise beeinflussen. Die Situation wird weiterhin von den Entwicklungen im Nahen Osten und den Reaktionen der internationalen Gemeinschaft auf die russische Ölwirtschaft geprägt.
Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 67,26USD auf Lang & Schwarz (11. September 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.
