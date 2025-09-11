Deutsche Bank: JPMorgan hebt Kursziel an – Was Anleger jetzt wissen müssen!

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktien der Deutschen Bank von 30 auf 34,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Kian Abouhossein äußerte sich in seiner am Dienstag veröffentlichten Analyse optimistisch über die kurzfristige Kursentwicklung der Deutschen Bank und setzte den Titel mit "Positiv Catalyst Watch" in die Bewertung. Dies deutet auf eine positive Marktentwicklung hin, die durch das bevorstehende "Investor Deep Dive" am 17. November 2025 verstärkt werden könnte. Abouhossein erwartet, dass die Deutsche Bank dort ein mittelfristiges Ziel für die Rentabilität (RoTE) von mindestens 12 Prozent anstreben wird, was über den bisherigen Erwartungen liegt. Diese Neubewertung zeigt, dass JPMorgan wieder stärker auf europäische Banken setzt, wobei die Deutsche Bank als Favorit hervorgehoben wird.

Parallel dazu gab es jedoch auch negative Nachrichten für die Deutsche Bank. Die Metzler Bank hat eine Verkaufsempfehlung ausgesprochen, die die Aktien des Instituts in ihrer jüngsten Konsolidierung belasten könnte. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate stagnieren die Papiere bei 29,95 Euro, was dem Schlusskurs am Freitag entspricht. Analyst Jochen Schmitt von der Metzler Bank begründet seine Entscheidung mit den Kursgewinnen der letzten 24 Monate und der Erwartung eines stagnierenden Gewinnwachstums im Jahr 2026. Er sieht die Bewertung der Aktien als anspruchsvoll an, da die Renditen auf das eingesetzte Kapital voraussichtlich nicht mehr die Kapitalkosten decken werden. Daher hat er seine Empfehlung von "Hold" auf "Sell" herabgestuft.

Insgesamt zeigt sich ein gemischtes Bild für die Deutsche Bank: Während JPMorgan optimistisch in die Zukunft blickt und das Kursziel anhebt, gibt es auch warnende Stimmen, die auf eine mögliche Überbewertung der Aktien hinweisen. Die kommenden Wochen und insbesondere das Investorenevent im November könnten entscheidend für die weitere Kursentwicklung der Deutschen Bank sein. Anleger sollten die Entwicklungen genau beobachten, um fundierte Entscheidungen treffen zu können.

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 30,89EUR auf Lang & Schwarz (11. September 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.