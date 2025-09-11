Rheinmetall liefert Skyranger an Ukraine: Neuer Hoffnungsträger gegen Drohnen!

Die Entscheidung, die Ukraine mit diesem System auszustatten, erfolgt vor dem Hintergrund intensiver Luftangriffe Russlands, die die ukrainische Luftabwehr stark belasten. Die Lieferung des Skyranger an die Ukraine erfolgt schneller als die geplante Lieferung an die Bundeswehr, die einen Großauftrag über 595 Millionen Euro für einen Prototypen und 18 Serienfahrzeuge erteilt hat. Ursprünglich sollten diese Geräte bis Ende 2024 an die Bundeswehr geliefert werden, jedoch hat Papperger angemerkt, dass die Bundeswehr die Systeme bisher noch nicht erhalten hat.

Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat angekündigt, der Ukraine sein neues Luftverteidigungssystem Skyranger zur Drohnenabwehr zu liefern. Ein entsprechender Vertrag wird am Mittwoch auf der Verteidigungsmesse DSEI in London unterzeichnet, wie Vorstandschef Armin Papperger im ZDF-Magazin "Wiso" erklärte. Die ersten Systeme sollen noch in diesem Jahr geliefert werden, und das Geschäft hat einen Wert im dreistelligen Millionenbereich. Skyranger ist ein mobiles Flugabwehrsystem, das auf Fahrzeugen montiert werden kann und eine Reichweite von bis zu vier Kilometern hat, um die Luftüberlegenheit gegen Drohnen zu gewährleisten.

Parallel dazu hat die britische Investmentbank Barclays die Aktien von Rheinmetall mit einem Kursziel von 2050 Euro und der Bewertung "Overweight" eingestuft. Analyst Afonso Osorio hebt die Stärken des Unternehmens im deutschen Markt und die steigenden Marktanteile in Europa hervor. Rheinmetall wird als Favorit unter den neu eingestuften Rüstungsunternehmen wie Hensoldt, Leonardo und Saab betrachtet.

Die allgemeine Stimmung unter Investoren ist optimistisch, insbesondere in Anbetracht der steigenden Rüstungsetats in Europa. Einige Analysten und Investoren sind jedoch vorsichtig und möchten abwarten, bis die juristischen Rahmenbedingungen für die milliardenschweren Aufträge klar sind. Der Haushalt für 2025 steht bereits fest, muss jedoch noch formal bestätigt werden, was bis Mitte September abgeschlossen sein sollte. Langfristige Investoren zeigen sich zuversichtlich, dass Rheinmetall gut positioniert ist, während Daytrader von kurzfristigen Kursbewegungen profitieren möchten.

Insgesamt zeigt die Entwicklung, dass Rheinmetall sowohl auf politischer als auch auf wirtschaftlicher Ebene eine zentrale Rolle im Kontext der europäischen Rüstungsindustrie spielt, insbesondere in Anbetracht der aktuellen geopolitischen Lage.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 1.842EUR auf Lang & Schwarz (11. September 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.