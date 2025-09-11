BlackRock erhöht Stimmrechtsanteil an HENSOLDT: Was bedeutet das für Investoren?

Die Mitteilung zeigt, dass BlackRock am 3. September 2025 einen Schwellenwert von 3 % überschritt. Der aktuelle Anteil an Stimmrechten von BlackRock beträgt nun 3,44 %, während der Anteil an Instrumenten, die Stimmrechte repräsentieren, bei 0,94 % liegt. Insgesamt hält BlackRock somit 4,39 % der Stimmrechte an HENSOLDT, was im Vergleich zur letzten Mitteilung (3,14 % Stimmrechte und 1,26 % Instrumente) einen Anstieg darstellt. Die Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG beträgt 115.500.000.

Am 8. September 2025 veröffentlichte die HENSOLDT AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die von der EQS Group übermittelt wurde. Diese Mitteilung informiert über Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, insbesondere im Zusammenhang mit dem Investor BlackRock, Inc. Der registrierte Sitz von BlackRock befindet sich in Wilmington, Delaware, USA.

Die Mitteilung hebt hervor, dass BlackRock weder beherrscht wird noch andere Unternehmen kontrolliert, die Stimmrechte an HENSOLDT halten. Zudem wird eine freiwillige Gruppenmeldung auf Tochtergesellschaftsebene erwähnt, was auf eine strategische Neuausrichtung oder eine verstärkte Beteiligung von BlackRock an HENSOLDT hindeuten könnte.

Parallel zu dieser Mitteilung hat die britische Investmentbank Barclays die Bewertung der HENSOLDT-Aktien mit einem Kursziel von 88 Euro und der Einstufung "Equal Weight" aufgenommen. Analyst Afonso Osorio äußerte, dass HENSOLDT-Aktien derzeit relativ teuer seien und es auf Sicht von zwölf Monaten attraktivere Alternativen innerhalb der europäischen Rüstungsbranche gebe. Osorio konzentriert sich in seiner Analyse vor allem auf die Aktien von Rheinmetall, was darauf hindeutet, dass HENSOLDT möglicherweise noch nicht das volle Potenzial seines Auftragsbuchs ausschöpfen kann.

Insgesamt zeigt die Stimmrechtsmitteilung von HENSOLDT und die Analyse von Barclays, dass das Unternehmen in einem dynamischen Marktumfeld agiert, in dem Investoren wie BlackRock eine zunehmend bedeutende Rolle spielen. Die Entwicklung der Stimmrechtsanteile und die Marktanalysen könnten für zukünftige Investitionsentscheidungen von Bedeutung sein.

Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 92,00EUR auf Lang & Schwarz (11. September 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.