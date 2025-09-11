Eckert & Ziegler: J.P. Morgan überschreitet 3%-Schwelle – Kaufempfehlung!

Laut der Mitteilung hält J.P. Morgan nun 2,99% der Stimmrechte direkt und 0,02% über Finanzinstrumente, was insgesamt 3,01% der Gesamtstimmrechte ausmacht. Die Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG beträgt 63.515.797. Im Vergleich zur letzten Mitteilung, die einen Anteil von 3,07% auswies, ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen.

Am 9. September 2025 veröffentlichte die Eckert & Ziegler SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die für die europaweite Verbreitung bestimmt ist. Die Mitteilung bezieht sich auf den Erwerb und die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten sowie auf Änderungen in der Gesamtzahl der Stimmrechte. Der Hauptgrund für die Mitteilung ist das „acting in concert“ von J.P. Morgan Investment Management Inc., das am 8. September 2025 eine Schwelle von 3% der Stimmrechte überschritt.

Zusätzlich zu dieser Mitteilung hat die Privatbank Berenberg die Aktien von Eckert & Ziegler mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 24 Euro bewertet. Dies entspricht einem Kurspotenzial von 46,8% im Vergleich zum Schlusskurs von 16,35 Euro am 8. September 2025. Die Analysten heben die starke Marktposition des Unternehmens hervor, das als weltweit führender Anbieter von radioaktiven Isotopen und radiotherapeutischen Geräten gilt. Sie prognostizieren ein durchschnittliches jährliches Gewinnwachstum von 10% für den Zeitraum von 2025 bis 2028, mit einer Nettogewinnmarge von rund 18% bis 2028.

Eckert & Ziegler SE ist ein bedeutender Anbieter von isotopentechnischen Komponenten für die Nuklearmedizin und Strahlentherapie und beschäftigt über 1.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen bietet weltweit Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis zur Kommerzialisierung. Die Aktie ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.

Insgesamt zeigen die aktuellen Entwicklungen, dass Eckert & Ziegler in einem dynamischen Marktumfeld gut positioniert ist, was sich sowohl in der Stimmrechtsmitteilung als auch in der positiven Bewertung durch Berenberg widerspiegelt. Die Kombination aus stabilen Marktanteilen und einem vielversprechenden Wachstumsausblick könnte das Unternehmen zu einer attraktiven Investitionsmöglichkeit machen.

Die Eckert & Ziegler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 17,10EUR auf Lang & Schwarz (11. September 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.