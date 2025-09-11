Vonovia: Analysten heben Kaufempfehlung – Ist jetzt der perfekte Einstiegszeitpunkt?

Das Analysehaus Jefferies hat die Aktien von Vonovia von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 30 auf 31,50 Euro angehoben. In einer aktuellen Analyse hebt Pierre-Emmanuel Clouard hervor, dass der europäische Wohnimmobiliensektor nach turbulenten Jahren an einem Wendepunkt steht und eine Neubewertung verdient. Die robuste Nachfrage trifft auf ein begrenztes Angebot, was sowohl die Mieten stützt als auch die Immobilienbewertungen stärkt. Zudem liegen die Aktienbewertungen von Vonovia deutlich unter dem historischen Zehn-Jahres-Schnitt, was die Aktie attraktiv macht. Clouard empfiehlt auch die Aroundtown-Tochter Grand City Properties, die im bisherigen Jahresverlauf schwächer abgeschnitten hat.

Im Gegensatz dazu hat die US-Investmentbank Goldman Sachs das Kursziel für Vonovia von 42,30 auf 41 Euro gesenkt, jedoch die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jonathan Kownator beschreibt die Bewertung der europäischen Immobilienbranche als auf einem Krisenniveau, trotz einer Erholung der Immobilienwerte in diesem Jahr. In vielen Märkten herrscht ein Angebotsmangel, während das Mietwachstum stabil bleibt. Die Bilanzen der Unternehmen sind gesund, und Wachstumstrends, wie die Nachfrage nach Datenzentren, bieten hohe Renditen. Kownator sieht in diesem Umfeld eine Zunahme von Immobilienübernahmen als wenig überraschend an. Die Senkung des Kursziels resultiert aus höheren Kapitalkosten, die im Durchschnitt um drei Prozent gestiegen sind.

Die Hochstufung von Jefferies reflektiert die Einschätzung, dass Vonovia nach einer Phase hoher Verschuldung und Abhängigkeit von Sondereffekten einen Wendepunkt erreicht hat. Das Unternehmen beginnt, von steigenden Immobilienbewertungen zu profitieren, was die Loan-to-Value-Kennzahlen (LTV) verbessern sollte. Jefferies betont, dass die Anpassung der Bewertungen und die Verbesserung der Verschuldungskennzahlen Anlegern einen Anreiz für einen Wiedereinstieg in die Aktie bieten könnten. Zudem ermöglicht Vonovia als heimischer Konzern eine Partizipation an der Erholung des Wohnimmobilienmarktes in Europa und bietet somit eine interessante Option für Investoren.

Insgesamt zeigt sich, dass trotz unterschiedlicher Einschätzungen der Analysten sowohl Jefferies als auch Goldman Sachs Vonovia als potenziellen Kauf betrachten, was auf das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens und des Marktes hinweist.

Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 26,46EUR auf Lang & Schwarz (11. September 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.