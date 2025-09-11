Frankfurter Flughafen: Weltkriegsbombe entdeckt – Entschärfung geplant!

Auf dem Gelände des Frankfurter Flughafens wurde eine Weltkriegsbombe entdeckt, die nach Angaben des Betreibers Fraport entschärft werden soll. Die Entschärfung ist für nach 23:00 Uhr geplant, wenn der reguläre Flugbetrieb aufgrund des Nachtflugverbots eingestellt ist. Fraport betont, dass der Flugbetrieb nicht beeinträchtigt wird und die Behinderungen für Fluggäste voraussichtlich gering bleiben. Um die Sicherheit zu gewährleisten, wurde ein Sperrradius von 500 Metern um den Fundort im Süden des Flughafens, in der Nähe des Terminal 3 und der Autobahnanschlussstelle Zeppelinheim, eingerichtet. Die Berufsfeuerwehr Frankfurt und der Kampfmittelräumdienst sind vor Ort im Einsatz, während das Intercity Hotel sowie eine nahegelegene Baustelle evakuiert werden.

Die Polizei hat zudem mitgeteilt, dass es sich bei der gefundenen Bombe um einen Blindgänger mit einem Gewicht von 75 bis 100 Kilogramm handelt. Für die Dauer der Entschärfungsarbeiten wird die Autobahn A5 zwischen dem Frankfurter Kreuz und Langen gesperrt. Ob die Bombe entschärft oder gesprengt wird, ist derzeit noch unklar.