Frankfurter Flughafen: Weltkriegsbombe entdeckt – Entschärfung geplant!
Auf dem Gelände des Frankfurter Flughafens wurde eine Weltkriegsbombe entdeckt, die nach Angaben des Betreibers Fraport entschärft werden soll. Die Entschärfung ist für nach 23:00 Uhr geplant, wenn der reguläre Flugbetrieb aufgrund des Nachtflugverbots eingestellt ist. Fraport betont, dass der Flugbetrieb nicht beeinträchtigt wird und die Behinderungen für Fluggäste voraussichtlich gering bleiben. Um die Sicherheit zu gewährleisten, wurde ein Sperrradius von 500 Metern um den Fundort im Süden des Flughafens, in der Nähe des Terminal 3 und der Autobahnanschlussstelle Zeppelinheim, eingerichtet. Die Berufsfeuerwehr Frankfurt und der Kampfmittelräumdienst sind vor Ort im Einsatz, während das Intercity Hotel sowie eine nahegelegene Baustelle evakuiert werden.
Die Polizei hat zudem mitgeteilt, dass es sich bei der gefundenen Bombe um einen Blindgänger mit einem Gewicht von 75 bis 100 Kilogramm handelt. Für die Dauer der Entschärfungsarbeiten wird die Autobahn A5 zwischen dem Frankfurter Kreuz und Langen gesperrt. Ob die Bombe entschärft oder gesprengt wird, ist derzeit noch unklar.
Parallel zu diesen sicherheitstechnischen Herausforderungen plant Fraport den Bau einer neuen Brücke, die eine direkte Verbindung zwischen den Passagierterminals des Flughafens und dem benachbarten Geschäftsviertel Gateway Gardens schaffen soll. Diese Brücke wird eine Länge von 76 Metern haben und wellenförmige Außenelemente aufweisen. Das Projekt, das mit rund fünf Millionen Euro veranschlagt ist, wird zu 75 Prozent vom Bund gefördert. Die Brücke soll den Nutzern die Passage von acht Ampeln ersparen und somit den Zugang für Fußgänger und Radfahrer erleichtern, die in dem komplexen Verkehrsnetz des Flughafens oft Schwierigkeiten haben.
Zusätzlich zur Brücke wird auch ein Tunnel unter der Autobahn A3 saniert, dessen Fertigstellung für Anfang 2027 geplant ist. Der Frankfurter Flughafen ist ein bedeutender Verkehrsknotenpunkt in Deutschland, der jährlich über 60 Millionen Passagiere abfertigt und rund 80.000 Arbeitsplätze bietet. Insbesondere in den wärmeren Monaten nutzen viele Beschäftigte das Fahrrad, um zur Arbeit zu gelangen. Diese Infrastrukturprojekte sollen die Erreichbarkeit des Flughafens weiter verbessern und die Verkehrsanbindung optimieren.
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 72,70EUR auf Lang & Schwarz (11. September 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.