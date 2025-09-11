Heidelberg Materials: Aktienrückkauf und positive Analystenprognosen!

Die einzelnen Rückkäufe sind wie folgt aufgeschlüsselt: Am 1. September wurden 36.236 Aktien zu einem Preis von 202,16 Euro pro Aktie erworben, was ein Volumen von 7.325.375,55 Euro ergibt. Am 2. September erwarb das Unternehmen 44.047 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 198,02 Euro, was ein Volumen von 8.722.222,18 Euro ausmachte. Der 3. September verzeichnete den Kauf von 49.594 Aktien zu 193,81 Euro, was 9.611.718,91 Euro entspricht. Am 4. September wurden 6.013 Aktien zu 195,72 Euro zurückgekauft, was ein Volumen von 1.176.867,37 Euro ergibt. Am 5. September fanden keine Rückkäufe statt.

Am 8. September 2025 veröffentlichte die Heidelberg Materials AG eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms. In der Mitteilung wird bekannt gegeben, dass im Zeitraum vom 1. bis 5. September 2025 insgesamt 135.890 Aktien zurückgekauft wurden. Die Rückkäufe fanden an der Börse XETR statt und wurden zu einem täglich gewichteten Durchschnittskurs von 197,48 Euro pro Aktie durchgeführt, was ein aggregiertes Volumen von 26.836.184 Euro ergibt.

Zusätzlich zu dieser Mitteilung äußerte die Privatbank Berenberg in einer aktuellen Studie eine positive Einschätzung für die Heidelberg Materials AG. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen, mit einem Kursziel von 220 Euro. Analyst Harry Goad prognostiziert, dass das europäische Bauvolumen nach drei Jahren des Rückgangs im Jahr 2026 wieder ansteigen könnte. Er führt dies auf niedrige Vergleichszahlen aus dem Vorjahr sowie auf konjunkturelle Faktoren zurück. Zudem könnten ein deutsches Finanzpaket und der Wiederaufbau der Ukraine zusätzliche Impulse für die Branche geben. Die Aussichten für europäische Baustoffunternehmen seien demnach vielversprechend.

Insgesamt zeigt die Mitteilung von Heidelberg Materials AG und die Analyse von Berenberg, dass das Unternehmen aktiv an der Optimierung seiner Kapitalstruktur arbeitet und gleichzeitig von einem potenziellen Marktwachstum in der Bauindustrie profitiert. Dies könnte sich positiv auf die zukünftige Entwicklung des Unternehmens auswirken und das Vertrauen der Investoren stärken.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,14 % und einem Kurs von 204,9EUR auf Lang & Schwarz (11. September 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.