    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKontron AktievorwärtsNachrichten zu Kontron
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Stimmrechtschaos bei Kontron AG: Morgan Stanley verpasst Frist!

    Stimmrechtschaos bei Kontron AG: Morgan Stanley verpasst Frist!
    Foto: adobe.stock.com

    Am 10. September 2025 veröffentlichte die Kontron AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG, die von der EQS Group übermittelt wurde. Diese Mitteilung betrifft eine Beteiligungsmeldung im Rahmen der Vorschriften des österreichischen Börsegesetzes (BörseG) und wurde mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung erstellt. Die Meldung erfolgt nach Fristablauf, was bedeutet, dass die betroffene Person, in diesem Fall Morgan Stanley, ihre Meldepflichten nicht fristgerecht erfüllt hat. Dies könnte zu einem Ruhen der Stimmrechte führen, wie im § 137 BörseG vorgesehen.

    Die Stimmrechtsmitteilung gibt an, dass Morgan Stanley, mit Sitz in Wilmington, Delaware, am 8. September 2025 eine Schwelle überschritten hat. Zum Zeitpunkt der Schwellenberührung hielt Morgan Stanley 0,00 % der Stimmrechte, die zu Aktien gehören, jedoch 4,03 % der Stimmrechte, die durch Finanzinstrumente repräsentiert werden. Die Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten beträgt 63.860.568.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Kontron AG!
    Short
    26,10€
    Basispreis
    0,17
    Ask
    × 14,53
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    23,32€
    Basispreis
    0,18
    Ask
    × 14,53
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Details der gehaltenen Instrumente zeigen, dass Morgan Stanley über verschiedene Finanzinstrumente verfügt, darunter ein Rückrufrecht über Wertpapierleihevereinbarungen und einen Equity Swap. Diese Instrumente ermöglichen es Morgan Stanley, Stimmrechte in Höhe von insgesamt 2,62 % und 1,40 % zu halten, was die Gesamtposition auf 4,03 % erhöht.

    Die Mitteilung enthält auch Informationen über die Struktur der kontrollierenden Unternehmen von Morgan Stanley, die auf eine komplexe Unternehmensstruktur hinweist, in der verschiedene Tochtergesellschaften und Holdings involviert sind. Diese Struktur könnte Einfluss auf die Stimmrechtsausübung und die strategischen Entscheidungen des Unternehmens haben.

    Parallel zu dieser Mitteilung verzeichnete die Kontron AG am gleichen Tag einen Anstieg ihrer Aktienkurse um bis zu 3 %. Dies geschah im Kontext einer Pressemeldung, in der das Unternehmen bestätigte, dass seine Produkte weiterhin von den Handelszöllen der US-Regierung befreit bleiben. Diese Befreiung wird als strategischer Vorteil angesehen, da Kontron über Tochtergesellschaften und Produktionsstätten in den USA und Kanada verfügt, was es dem Unternehmen ermöglicht, potenzielle Auswirkungen von Zollbestimmungen abzufedern. Allerdings reduzierten sich die Kursgewinne nach der ersten Handelsstunde auf unter 2 %, was auf eine gewisse Unsicherheit im Markt hinweist.



    Kontron

    -0,16 %
    +3,42 %
    -5,34 %
    +0,24 %
    +55,97 %
    +55,10 %
    +8,58 %
    +427,66 %
    +97,20 %
    ISIN:AT0000A0E9W5WKN:A0X9EJ

    Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 24,79EUR auf Lang & Schwarz (11. September 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Stimmrechtschaos bei Kontron AG: Morgan Stanley verpasst Frist! Am 10. September 2025 veröffentlichte die Kontron AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG, die von der EQS Group übermittelt wurde. Diese Mitteilung betrifft eine Beteiligungsmeldung im Rahmen der Vorschriften des österreichischen …