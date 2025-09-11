Stimmrechtschaos bei Kontron AG: Morgan Stanley verpasst Frist!

Die Stimmrechtsmitteilung gibt an, dass Morgan Stanley, mit Sitz in Wilmington, Delaware, am 8. September 2025 eine Schwelle überschritten hat. Zum Zeitpunkt der Schwellenberührung hielt Morgan Stanley 0,00 % der Stimmrechte, die zu Aktien gehören, jedoch 4,03 % der Stimmrechte, die durch Finanzinstrumente repräsentiert werden. Die Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten beträgt 63.860.568.

Am 10. September 2025 veröffentlichte die Kontron AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG, die von der EQS Group übermittelt wurde. Diese Mitteilung betrifft eine Beteiligungsmeldung im Rahmen der Vorschriften des österreichischen Börsegesetzes (BörseG) und wurde mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung erstellt. Die Meldung erfolgt nach Fristablauf, was bedeutet, dass die betroffene Person, in diesem Fall Morgan Stanley, ihre Meldepflichten nicht fristgerecht erfüllt hat. Dies könnte zu einem Ruhen der Stimmrechte führen, wie im § 137 BörseG vorgesehen.

Die Details der gehaltenen Instrumente zeigen, dass Morgan Stanley über verschiedene Finanzinstrumente verfügt, darunter ein Rückrufrecht über Wertpapierleihevereinbarungen und einen Equity Swap. Diese Instrumente ermöglichen es Morgan Stanley, Stimmrechte in Höhe von insgesamt 2,62 % und 1,40 % zu halten, was die Gesamtposition auf 4,03 % erhöht.

Die Mitteilung enthält auch Informationen über die Struktur der kontrollierenden Unternehmen von Morgan Stanley, die auf eine komplexe Unternehmensstruktur hinweist, in der verschiedene Tochtergesellschaften und Holdings involviert sind. Diese Struktur könnte Einfluss auf die Stimmrechtsausübung und die strategischen Entscheidungen des Unternehmens haben.

Parallel zu dieser Mitteilung verzeichnete die Kontron AG am gleichen Tag einen Anstieg ihrer Aktienkurse um bis zu 3 %. Dies geschah im Kontext einer Pressemeldung, in der das Unternehmen bestätigte, dass seine Produkte weiterhin von den Handelszöllen der US-Regierung befreit bleiben. Diese Befreiung wird als strategischer Vorteil angesehen, da Kontron über Tochtergesellschaften und Produktionsstätten in den USA und Kanada verfügt, was es dem Unternehmen ermöglicht, potenzielle Auswirkungen von Zollbestimmungen abzufedern. Allerdings reduzierten sich die Kursgewinne nach der ersten Handelsstunde auf unter 2 %, was auf eine gewisse Unsicherheit im Markt hinweist.

Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 24,79EUR auf Lang & Schwarz (11. September 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.