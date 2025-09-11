EU-Kommission unter Druck: Gebühren für Social Media-Plattformen überarbeiten!

Die EU-Kommission erhebt von sogenannten sehr großen Plattformen, zu denen auch die genannten sozialen Netzwerke gehören, eine jährliche Aufsichtsgebühr gemäß dem Gesetz über digitale Dienste (Digital Services Act, DSA). Dieses Gesetz zielt darauf ab, sicherzustellen, dass Plattformen illegale Inhalte schnell entfernen. Die Überwachung dieser Vorschriften verursacht Kosten, die die Kommission von den großen Anbietern zurückfordern möchte. Meta und TikTok hatten gegen die Festsetzung der Gebühren geklagt.

Die EU-Kommission steht nach einem Urteil des Gerichts der Europäischen Union unter Druck, ihre Aufsichtsgebühren für große Plattformen wie Facebook, Instagram und TikTok zu überarbeiten. Grundsätzlich sind diese Plattformen zur Zahlung verpflichtet, was bedeutet, dass die entsprechenden Gebührenbeschlüsse vorläufig weiterhin gelten. Die Richter in Luxemburg stellten jedoch fest, dass die Kommission die Gebühren auf einer falschen Grundlage festgelegt hat. Anstelle von Beschlüssen sei ein formeller Rechtsakt erforderlich, um die Gebühren zu bestimmen.

Das Gericht kritisierte die Methodik der Kommission zur Berechnung der Gebühren, die sich auf die durchschnittliche monatliche Zahl aktiver Nutzer stützt und Daten von Drittanbietern verwendet. Die EU-Kommission verteidigte jedoch ihre Methodik und erklärte, dass das Gericht keine Fehler in der Berechnung oder der Höhe der Gebühren festgestellt habe. Die Richter forderten lediglich eine formale Korrektur des Verfahrens, und die Kommission hat nun zwölf Monate Zeit, um die notwendigen Anpassungen vorzunehmen.

In einem weiteren Kontext zeigt eine Umfrage des Ifo-Instituts, dass die sozialen Medien in Deutschland auf Skepsis stoßen. 85 Prozent der Erwachsenen befürworten eine Altersbeschränkung ab 16 Jahren für die Einrichtung von Social Media-Accounts. Diese Bedenken sind vor allem auf die negativen Auswirkungen des Social Media-Konsums auf die junge Generation zurückzuführen, wie etwa Handysucht, Konzentrationsstörungen und seelische Beeinträchtigungen. Trotz dieser Sorgen verbringen jedoch 96 Prozent der befragten Jugendlichen und 90 Prozent der Erwachsenen regelmäßig Zeit in sozialen Medien, wobei ein Drittel der Jugendlichen mehr als drei Stunden täglich damit verbringt.

Die Umfrage verdeutlicht die Kluft zwischen der Wahrnehmung der sozialen Medien als Risiko für die Gesellschaft und der tatsächlichen Nutzung, wobei Erwachsene eher skeptisch sind als Jugendliche.

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,79 % und einem Kurs von 752,0EUR auf Nasdaq (11. September 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.