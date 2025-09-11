Energiekontor: Aktienrückkäufe und optimistische Zukunftsprognosen!

Parallel dazu hat das Analysehaus Warburg Research das Kursziel für die Energiekontor-Aktie von 154 auf 117 Euro gesenkt, jedoch die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Philipp Kaiser begründet dies mit einer moderaten Anpassung der Jahresschätzungen für den Betreiber von Wind- und Solarparks, wobei die Projektpipeline nun konservativer bewertet wird. Trotz der Anpassung bleibt die grundsätzliche positive Einschätzung der Aktie bestehen.

Die Energiekontor AG hat am 9. September 2025 eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung veröffentlicht, in der sie über den Fortschritt ihres Aktienrückkaufprogramms informiert. Im Zeitraum vom 1. bis 5. September 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 1.170 Aktien, was die Gesamtzahl der seit Beginn des Programms am 7. Juli 2025 zurückgekauften Aktien auf 9.523 erhöht. Die Rückkäufe wurden über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA) abgewickelt, wobei die täglichen Transaktionen unterschiedliche durchschnittliche Kaufpreise aufwiesen, die zwischen 42,30 und 44,49 Euro lagen.

In einem offenen Brief an die Aktionäre erklärte die Unternehmensführung, dass das Rückkaufprogramm zur Vertrauensbildung und Stabilisierung des Aktienkurses dient. Aktuell befinde sich das Unternehmen in einer Übergangsphase, in der die Priorität auf der Sicherung und Steigerung des operativen Geschäfts liege. Die finanziellen Mittel für Rückkäufe könnten potenziell für strategisch wichtigere Investitionen benötigt werden. Die Unternehmensleitung betont, dass die Rückkäufe nicht als verzweifelte Maßnahme zur Kursstützung missverstanden werden sollten.

Energiekontor hat zudem Fortschritte bei der Entwicklung neuer Projekte gemacht. Der CEO, Peter Szabo, äußerte sich optimistisch über bevorstehende Verkäufe im Projektentwicklungsgeschäft und berichtete von erfolgreichen Abschlüssen für mehrere Windparkprojekte in Deutschland und Schottland. Im laufenden Geschäftsjahr wurden bereits neun Wind- und Solarprojekte mit über 250 Megawatt zur Baureife geführt. Die Anzahl der Projekte in der Pipeline hat sich im ersten Halbjahr um 14 % erhöht, und das Unternehmen plant, bis 2028 ein EBT von 120 Millionen Euro zu erzielen.

Die aktuelle Marktsituation zeigt, dass die Energiekontor-Aktie bei einem Kurs von etwa 45 Euro als attraktiv gilt, insbesondere angesichts eines KGV von ca. 10 für 2025. Analysten sind optimistisch, dass das Unternehmen seine Wachstumsziele erreichen kann, vorausgesetzt, die prognostizierten Zahlen werden realisiert.

Die Energiekontor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,09 % und einem Kurs von 43,08EUR auf Lang & Schwarz (11. September 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.