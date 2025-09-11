    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCarl Zeiss Meditec AktievorwärtsNachrichten zu Carl Zeiss Meditec
    Barclays hebt Carl Zeiss Meditec: Aktien mit Potenzial für starke Erholung!

    Foto: Carl Zeiss Meditec AG

    Die britische Investmentbank Barclays hat die Aktien von Carl Zeiss Meditec mit einer "Overweight"-Bewertung und einem Kursziel von 52 Euro neu eingestuft. Analyst Jonathon Unwin hebt hervor, dass das Unternehmen aus Jena eine führende Rolle im Bereich der Augenheilkunde und der refraktiven Chirurgie spielt. In seiner Analyse betont Unwin, dass die Ergebnisentwicklung des Unternehmens ihren Tiefpunkt erreicht habe und dass es in der kommenden Branchenerholung von einer erheblichen Hebelwirkung profitieren könnte.

    Carl Zeiss Meditec hat in den letzten Jahren Marktanteile gewonnen, die bis 2024 weiter ausgebaut werden könnten. Unwin schätzt, dass seine operativen Ergebnisschätzungen für die Jahre 2025 und 2026 um drei Prozent über dem Konsens liegen. Im besten Fall könnte die Schätzung sogar um 14 Prozent über dem Marktdurchschnitt liegen. Diese optimistischen Prognosen könnten das Vertrauen der Investoren stärken und zu einer Stabilisierung der Aktienkurse führen.

    Am Mittwoch, nach der Veröffentlichung der Barclays-Empfehlung, erholten sich die Aktien von Carl Zeiss Meditec leicht von ihrem Jahrestief. Der Kurs stieg um bis zu 5,6 Prozent auf 43,26 Euro, nachdem er am Vortag mit 40,52 Euro den tiefsten Stand seit 2017 erreicht hatte. Diese Erholung war jedoch nur von kurzer Dauer, da der Kurs bis zum Mittag wieder auf ein Plus von nur 3 Prozent zurückfiel, als er sich der 21-Tage-Linie näherte.

    Die Einschätzung von Barclays könnte jedoch einen Wendepunkt für die Aktien von Carl Zeiss Meditec darstellen, insbesondere wenn sich die Branchenerholung wie prognostiziert entfaltet. Die positive Marktstimmung und die Aussicht auf weiteres Wachstum könnten dazu beitragen, dass die Aktien des Unternehmens wieder an Wert gewinnen. Analyst Unwin sieht in der aktuellen Situation eine Chance für Investoren, die auf eine nachhaltige Erholung der Unternehmensgewinne setzen möchten.

    Insgesamt zeigt die Analyse von Barclays, dass Carl Zeiss Meditec gut positioniert ist, um von der Erholung im Gesundheitssektor zu profitieren, was sich positiv auf die zukünftige Entwicklung der Aktien auswirken könnte.



    Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 42,80EUR auf Lang & Schwarz (11. September 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.



