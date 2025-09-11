Euro stabilisiert sich: Zinsentscheidungen und Exportdaten im Fokus!

Trotz der positiven Kursentwicklung gab es auch negative Nachrichten aus Deutschland. Die deutschen Exporte fielen im Juli unerwartet stark, insbesondere die Ausfuhren in die USA erreichten den niedrigsten Stand seit Ende 2021. Während die Produktion im verarbeitenden Gewerbe im Juli stärker als erwartet anstieg, wiesen Analysten auf einen schwachen Auftragseingang hin, der durch die aggressive Zollpolitik der US-Regierung bedingt sei. Der Konjunkturindikator des Analyseinstituts Sentix fiel im September auf den niedrigsten Wert seit April, was die pessimistische Einschätzung der Finanzmarktexperten zur weiteren konjunkturellen Entwicklung in der Eurozone widerspiegelt.

Der Euro hat am Montag im US-Handel seine Tagesgewinne behauptet und wurde zuletzt zu 1,1754 US-Dollar gehandelt. Zuvor hatte die Gemeinschaftswährung im frühen europäischen Geschäft noch unter 1,17 Dollar notiert. Die positive Entwicklung des Euro wurde durch die Aussicht auf sinkende Leitzinsen in den USA unterstützt, insbesondere nach einem enttäuschenden US-Arbeitsmarktbericht, der die Hoffnungen auf Zinssenkungen verstärkte. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1728 Dollar fest, was den Dollar auf 0,8527 Euro bewertete.

In Argentinien steht der Peso unter Druck, nachdem Präsident Javier Milei bei den Wahlen in der Provinz Buenos Aires eine Niederlage hinnehmen musste. Seine Partei erhielt nur 34 Prozent der Stimmen, während die linke Opposition über 47 Prozent erzielte. Mileis strenger Sparkurs hat zwar die Inflation gesenkt, jedoch auch zu Arbeitsplatzverlusten und dem Abbau von Subventionen geführt.

Am Dienstag verlor der Euro leicht an Wert und wurde zu 1,1706 Dollar gehandelt. Die Märkte reagierten kaum auf den Rücktritt des französischen Premierministers François Bayrou, was auf eine allgemeine Zurückhaltung der Anleger vor dem anstehenden Zinsentscheid der EZB hindeutet. Der Euro wurde bei 1,1744 Dollar festgesetzt, während der Dollar 0,8514 Euro kostete.

Die Märkte blicken nun gespannt auf die bevorstehenden Zinsentscheidungen der EZB und der US-Notenbank, wobei eine Zinssenkung in den USA erwartet wird. Die Preisdaten aus den USA, insbesondere die Erzeugerpreise, stehen im Fokus der Anleger, da sie Hinweise auf die zukünftige Zinspolitik geben könnten.

