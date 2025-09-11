Anleihemärkte unter Druck: Deutsche Staatsanleihen und Eurozone in der Krise

Am Montag gaben die Kurse deutscher Staatsanleihen leicht nach, während der Euro-Bund-Future um 0,02 Prozent auf 129,06 Punkte fiel. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sank auf 2,64 Prozent. Die veröffentlichten Konjunkturdaten aus Deutschland enttäuschten größtenteils: Die Exporte fielen im Juli unerwartet stark, insbesondere die Ausfuhren in die USA erreichten den niedrigsten Stand seit Ende 2021. Positiv zu vermerken ist jedoch, dass die Produktion im verarbeitenden Gewerbe im Juli stärker als erwartet anstieg, was den ersten Anstieg seit März darstellt. Analyst Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg wies jedoch auf den schwachen Auftragseingang hin, der durch die aggressive Zollpolitik der USA bedingt sei. Trotz der Herausforderungen sei der Start ins dritte Quartal nicht so schlecht wie befürchtet.

In der Eurozone verschlechterte sich die Einschätzung der Finanzmarktexperten zur konjunkturellen Entwicklung überraschend. Der Sentix-Konjunkturindikator fiel im September auf den niedrigsten Wert seit April. Auch die politische Lage in Frankreich beeinflusste den Anleihemarkt. Premierminister François Bayrou steht vor dem Sturz seiner Regierung, nachdem er in der Nationalversammlung mit einer Vertrauensfrage gescheitert ist. Dies geschah im Kontext eines umstrittenen Sparhaushalts, und die Opposition plant, ihm das Vertrauen zu entziehen. Infolge dieser Unsicherheit stiegen die Renditen der zehnjährigen französischen Anleihen über das Niveau der griechischen Anleihen, gaben jedoch zuletzt nach.

Am Dienstag stiegen die Kurse deutscher Staatsanleihen leicht, während der Euro-Bund-Future um 0,11 Prozent auf 129,55 Punkte zulegte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,66 Prozent. In Frankreich sucht Präsident Emmanuel Macron nach einem neuen Premierminister, nachdem Bayrou seinen Rücktritt eingereicht hat. Die Reaktion der Märkte auf die politische Unsicherheit in Frankreich war begrenzt, da die Abwahl von Bayrou bereits erwartet wurde. Joachim Schallmayer von der DekaBank äußerte, dass die hohen Schuldenstände und laufenden Haushaltsdefizite keine Grundlage für eine nachhaltige Entspannung der Risikoaufschläge bieten. Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten, insbesondere die Angriffe auf die Hamas, hatten ebenfalls keinen nennenswerten Einfluss auf den Anleihemarkt.

Insgesamt bleibt die Situation auf den Anleihemärkten angespannt, sowohl aufgrund der wirtschaftlichen als auch der politischen Unsicherheiten in Europa.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 129,2EUR auf Eurex (11. September 2025, 07:31 Uhr) gehandelt.