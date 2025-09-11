Eurobattery Minerals: Erfolgreiche Bezugsrechtsemission bringt 22,5 Mio. SEK!

Die Zeichnungsfrist für die Bezugsrechtsemission endete am 8. September 2025. Die Zuteilung der ohne Bezugsrechte gezeichneten Aktien erfolgt gemäß den im Informationsdokument vom 21. August 2025 dargelegten Grundsätzen. Die Zuteilungsbenachrichtigungen werden an die als Nominee registrierten Aktionäre gesendet.

Eurobattery Minerals AB, ein schwedisches Bergbauunternehmen, hat am 10. September 2025 die Ergebnisse seiner Bezugsrechtsemission bekannt gegeben. Diese Emission, die am 14. August 2025 von einer außerordentlichen Hauptversammlung genehmigt wurde, hatte das Ziel, frisches Kapital zu beschaffen, um die Unternehmensziele zu unterstützen. Insgesamt wurden 125.247.195 Anteile gezeichnet, was etwa 28,7 Prozent der angebotenen Anteile entspricht. Davon wurden 97.526.092 Anteile (ca. 22,4 Prozent) mit Unterstützung von Anteilsrechten und 27.721.103 Anteile (ca. 6,4 Prozent) ohne diese Rechte gezeichnet. Die Bezugsrechtsemission wird dem Unternehmen voraussichtlich einen Erlös von etwa 22,5 Millionen SEK vor Emissionskosten einbringen.

Durch die Bezugsrechtsemission erhöht sich die Gesamtzahl der Aktien von Eurobattery Minerals auf 849.556.961, was eine Erhöhung des Aktienkapitals um 514.125,83 SEK zur Folge hat. Dies führt zu einem Verwässerungseffekt von etwa 44,2 Prozent der Gesamtzahl der Aktien und Stimmen des Unternehmens.

Der Handel mit den neu gezeichneten Aktien, sowohl mit als auch ohne Anteilsrechte, wird voraussichtlich in der 41. Kalenderwoche 2025 an der Nordic SME Sweden beginnen. Mangold Fondkommission AB fungiert als Finanzberater, während Foyen Advokatfirma i Sverige KB als Rechtsberater des Unternehmens tätig ist.

Eurobattery Minerals hat sich zum Ziel gesetzt, Europa in der verantwortungsvollen Gewinnung von Mineralien autark zu machen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Realisierung mehrerer Bergbauprojekte in Europa, um kritische Rohstoffe bereitzustellen und somit zu einer nachhaltigeren und gerechteren Welt beizutragen.

Die Veröffentlichung dieser Pressemitteilung unterliegt bestimmten rechtlichen Beschränkungen in verschiedenen Jurisdiktionen, und die Informationen sind nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA oder anderen Ländern gedacht, in denen dies rechtlich nicht zulässig wäre.

