Massiver Stromausfall in Berlin: Linksextremistischer Brandanschlag vermutet!

Im Südosten Berlins kam es zu einem massiven Stromausfall, der zehntausende Haushalte und zahlreiche Unternehmen betraf. Der Vorfall, der am frühen Mittwochmorgen begann, wird als mutmaßlicher linksextremistischer Brandanschlag auf Starkstromkabel eingestuft. Die Polizei und der Netzbetreiber Stromnetz Berlin berichteten, dass über 30.000 Kunden, vor allem im Bezirk Treptow-Köpenick, weiterhin ohne Strom auskommen mussten. Die Wiederherstellung der Stromversorgung könnte bis Donnerstag dauern, da umfangreiche Reparaturarbeiten an den beschädigten Kabeln erforderlich sind.

Der Alarm über den Brand ging um 3:30 Uhr ein, als Feuerwehrleute zu einem Feuer an zwei Strommasten am Königsheideweg gerufen wurden. Die Täter hatten offenbar einen Brandbeschleuniger eingesetzt, um die Kabel zu entzünden, was zu erheblichen Schäden führte. Die Feuerwehr benötigte eine Stunde, um das Feuer zu löschen. In der Folge waren nicht nur Haushalte, sondern auch Schulen, Kitas und Pflegeeinrichtungen betroffen. Die Polizei warnte die Bevölkerung, sparsam mit Handys umzugehen und Taschenlampen zu nutzen, da die Mobilfunkverbindungen teilweise gestört waren.