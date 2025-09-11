Massiver Stromausfall in Berlin: Linksextremistischer Brandanschlag vermutet!
Im Südosten Berlins kam es zu einem massiven Stromausfall, der zehntausende Haushalte und zahlreiche Unternehmen betraf. Der Vorfall, der am frühen Mittwochmorgen begann, wird als mutmaßlicher linksextremistischer Brandanschlag auf Starkstromkabel eingestuft. Die Polizei und der Netzbetreiber Stromnetz Berlin berichteten, dass über 30.000 Kunden, vor allem im Bezirk Treptow-Köpenick, weiterhin ohne Strom auskommen mussten. Die Wiederherstellung der Stromversorgung könnte bis Donnerstag dauern, da umfangreiche Reparaturarbeiten an den beschädigten Kabeln erforderlich sind.
Der Alarm über den Brand ging um 3:30 Uhr ein, als Feuerwehrleute zu einem Feuer an zwei Strommasten am Königsheideweg gerufen wurden. Die Täter hatten offenbar einen Brandbeschleuniger eingesetzt, um die Kabel zu entzünden, was zu erheblichen Schäden führte. Die Feuerwehr benötigte eine Stunde, um das Feuer zu löschen. In der Folge waren nicht nur Haushalte, sondern auch Schulen, Kitas und Pflegeeinrichtungen betroffen. Die Polizei warnte die Bevölkerung, sparsam mit Handys umzugehen und Taschenlampen zu nutzen, da die Mobilfunkverbindungen teilweise gestört waren.
Innensenatorin Iris Spranger kündigte die Einrichtung von Katastrophenschutz-Leuchttürmen an, um den betroffenen Bürgern Unterstützung zu bieten. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner verurteilte den Anschlag scharf und betonte, dass dieser gezielt die Sicherheit der Stadt gefährde. Ein Bekennerschreiben, das auf der linksradikalen Plattform "Indymedia" veröffentlicht wurde, erklärte, der Anschlag richte sich gegen den Technologiepark Adlershof, in dem zahlreiche Unternehmen aus der IT- und Rüstungsindustrie ansässig sind.
Die Situation in den betroffenen Gebieten war angespannt, jedoch ruhig. Die Polizei war präsent, um den Verkehr zu regeln und die Sicherheit zu gewährleisten. Einige Geschäfte blieben geschlossen, während andere nur eingeschränkt öffnen konnten. Der Stromausfall, der mehr als 50.000 Kunden betraf, ist ein außergewöhnliches Ereignis in Berlin, wo kleinere Stromausfälle häufiger vorkommen. Die Ermittlungen zu den Tätern und den genauen Hintergründen des Anschlags laufen, während die Stadt weiterhin an der Wiederherstellung der Stromversorgung arbeitet.
