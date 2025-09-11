Oracle: Analysten heben Kursziele – Boom im Auftragsbestand erwartet!

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Oracle nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen von 270 auf 360 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Analyst Brent Thill hebt hervor, dass der signifikante Anstieg der verbleibenden Leistungsverpflichtung (RPO) – eine Kennzahl, die den Wert der noch nicht erfüllten, aber vertraglich zugesicherten Leistungen an Kunden misst – die anderen Kennzahlen des Unternehmens in den Schatten gestellt hat. Trotz der Tatsache, dass die Quartalsergebnisse leicht hinter den Erwartungen zurückblieben und der Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 lediglich bestätigt wurde, stärkt die Entwicklung das Vertrauen in die Geschäftsdynamik von Oracle. Thill erwartet, dass die langfristigen Ziele beim bevorstehenden Analystentag nach oben revidiert werden.

Parallel dazu hat die US-Bank JPMorgan das Kursziel für Oracle von 210 auf 270 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Mark R. Murphy berichtet von einem boomenden Auftragsbestand, der unter anderem durch einen Großauftrag des ChatGPT-Betreibers OpenAI begünstigt wurde. Murphy hatte bereits zuvor sein Kursziel aufgrund der Chancen im Bereich Künstliche Intelligenz erhöht, doch das nun bekannt gewordene Volumen an noch nicht realisierten Umsätzen übertraf seine Erwartungen.