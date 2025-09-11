Siemens Healthineers: Aktienrückkauf und Spekulationen treiben Kurs an!

Insgesamt wurden seit Beginn des Rückkaufs am 24. März 2025 bis zum 7. September 2025 bereits 5.897.190 Aktien zurückgekauft. Der Erwerb erfolgt durch ein beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA). Die detaillierten Transaktionsdaten sind auf der Website von Siemens Healthineers einsehbar.

Siemens Healthineers AG hat am 8. September 2025 eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung veröffentlicht, die im Rahmen der EU-Verordnung Nr. 596/2014 sowie der Delegierten Verordnung Nr. 2016/1052 erfolgt. Diese Mitteilung informiert über den Erwerb eigener Aktien im Rahmen eines Aktienrückkaufs, der am 19. März 2025 angekündigt wurde. Im Zeitraum vom 1. bis 7. September 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 219.000 Aktien. Die einzelnen Rückkäufe wurden zu unterschiedlichen Preisen durchgeführt, wobei der gewichtete Durchschnittskurs zwischen 46,6153 und 47,5167 Euro pro Aktie lag.

Parallel zu dieser Mitteilung erlebten die Aktien von Siemens Healthineers am Mittwoch, dem 8. September 2025, einen signifikanten Kursanstieg von bis zu 3,6 Prozent. Dies wurde durch einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg ausgelöst, der besagt, dass das Unternehmen erste Gespräche über den Verkauf seines Diagnostik-Geschäfts führt. Zu den potenziellen Käufern zählen namhafte Finanzinvestoren wie CVC, KKR und Blackstone. Die Verhandlungen befinden sich jedoch noch in einem frühen Stadium.

Die Kombination aus dem Aktienrückkauf und den Spekulationen über einen möglichen Verkauf des Diagnostik-Geschäfts hat das Interesse der Anleger an Siemens Healthineers gesteigert. Der Aktienkurs hat sich in der Nähe der exponentiellen 200-Tage-Linie stabilisiert, was auf eine positive Marktreaktion hinweist. Analysten und Investoren werden die Entwicklungen in den kommenden Wochen genau beobachten, insbesondere im Hinblick auf die Fortschritte der Verkaufsverhandlungen und die Auswirkungen auf die Unternehmensstrategie von Siemens Healthineers.

Insgesamt zeigt die aktuelle Situation von Siemens Healthineers, wie Unternehmensentscheidungen und Marktgerüchte in der Finanzwelt miteinander verknüpft sind und wie sie die Aktienkurse beeinflussen können. Die kommenden Monate könnten entscheidend für die weitere Entwicklung des Unternehmens und seiner Marktposition sein.

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 48,22EUR auf Lang & Schwarz (11. September 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.